100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за тысяч трупов – мэрия

Около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за антисанитарии в оккупированном россиянами городе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "Холера, дизентерия и кишечная палочка. Около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за невыносимых условий жизни и антисанитарии".

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Детали: В мэрии объяснили, что уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Поэтому в городе из-за отсутствия водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии.

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Оккупанты не в состоянии обеспечить население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация".

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