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100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за тысяч трупов – мэрия

Ирина БалачукЧетверг, 28 апреля 2022, 14:23
Уничтоженный оккупантами Мариуполь. Фото из Telegram горсовета

Около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность из-за антисанитарии в оккупированном россиянами городе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "Холера, дизентерия и кишечная палочка. Около 100 тысячам мариупольцев грозит смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за невыносимых условий жизни и антисанитарии".

Детали: В мэрии объяснили, что уже сейчас температура воздуха достигает 20 градусов. Поэтому в городе из-за отсутствия водоснабжения и канализации, разложения тысяч трупов под завалами могут вспыхнуть мощные и смертоносные эпидемии.

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Оккупанты не в состоянии обеспечить население продуктами, водой и медикаментами. Или просто не заинтересованы в этом. Они блокируют все попытки эвакуации. А без этого люди будут умирать. Ведь сейчас в разрушенном Мариуполе средневековые условия жизни. Нужна немедленная и полная эвакуация".

Предыстория: 

  • Мариуполь с 1 марта находится в осаде. 12 апреля часть морских пехотинцев смогла прорваться с завода имени Ильича к бойцам полка "Азов" на заводе "Азовсталь", часть попала в плен.
  • Российская армия наносит удары по "Азовстали" сверхтяжелыми авиабомбами. 19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар ("Калина") сообщил, что завод "Азовсталь" уничтожен практически полностью, бойцы вытаскивают людей из-под завалов.
  • 19 апреля Минобороны России по меньшей мере в третий раз предложило украинским защитникам, находящимся на "Азовстали", сложить оружие и сдаться.
  • Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский (Волына) призвал иностранные государства срочно провести "экстракцию" из Мариуполя – вывезти несколько сотен военных и гражданских из "Азовстали" в безопасное место, чтобы спасти от россиян.
  • 20 апреля стало известно, что военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями ВСУ и Нацгвардии успешно провели спецоперацию по эвакуации пограничников и полицейских на завод "Азовсталь".
  • Главное управление разведки Минобороны 25 апреля заявило, что Россия не отказалась от планов применения химического оружия против украинских защитников и мирного населения, находящихся на территории завода "Азовсталь".
  • Президент Владимир Зеленский утверждает, что украинским силам пока недостает средств для проведения военной операции по деблокированию Мариуполя.
  • Полк "Азов" заявил, что за ночь 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю около 50 авиаударов и сбросили большое количество фосфорных бомб, и призвал власти принять решительные меры для деблокады города или эвакуации жителей и защитников.

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Темы: Мариупольвойна
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