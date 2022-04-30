Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Новий обмін полоненими: додому повертаються 14 українців, зокрема одна вагітна військова

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 18:00
Новий обмін полоненими: додому повертаються 14 українців, зокрема одна вагітна військова
фото ілюстративне: пресслужба міністерства оборони україни

Українська влада зуміла врятувати з російського полону 14 українців, зокрема військовослужбовицю на 5 місяці вагітності.

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності.

Реклама:

Хай Бог береже!"

Деталі: Цей обмін полоненими став восьмим за ліком, який проводять офіційно військово-політичне керівництво України і РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 28 квітня, два дні тому, українська влада провела сьомий обмін полоненими, звільнивши 45 українців із російського полону.
  • 19 квітня українська влада здійснила п'ятий за ліком обмін полоненими, врятувавши 76 українців. Із них 60 були військовими ЗСУ, а решта цивільними. 21 квітня, через два дні після попереднього, Україна ще раз провела обмін військовополоненими, врятувавши 19 українців.
  • 14 квітня українська влада провела четвертий обмін військовополоненими у форматі "30 на 30". 1 квітня Україна обміняла 86 російських військових на укарїнських полонених, повернувши зокрема 15 з них військовослужбовиць.
  • 24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір".
  • Також раніше українська влада проводила обмін 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня. 

Теми: обмінполоненіВерещук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

Усі новини...
обмін
У Кабміні заперечили, що ліквідовуватимуть посаду уповноваженого з питань зниклих безвісти
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
Останні новини
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
19:12
Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду
19:02
У Бєлгородській області відбулися бойові зіткнення, знищено опорний пункт росіян – ГУР
18:53
ФОТОАстронавт із МКС зробив знімок гігантських айсбергів, які пливуть в океані
18:44
Лондон та Берлін розповіли, яким бачать майбутнє Cектору Гази
18:40
Партія Путіна підтримала його на виборах, він згадав про "кольорові перевороти"
18:21
ФОТОПричепив на бороду 187 льодяників: американець встановив світовий "різдвяний" рекорд
Усі новини...
Реклама: