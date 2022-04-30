Новий обмін полоненими: додому повертаються 14 українців, зокрема одна вагітна військова

Українська влада зуміла врятувати з російського полону 14 українців, зокрема військовослужбовицю на 5 місяці вагітності.

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності.

Хай Бог береже!"

Деталі: Цей обмін полоненими став восьмим за ліком, який проводять офіційно військово-політичне керівництво України і РФ.

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