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Новий обмін полоненими: додому повертаються 14 українців, зокрема одна вагітна військова

Денис КарловськийСубота, 30 квітня 2022, 18:00
фото ілюстративне: пресслужба міністерства оборони україни

Українська влада зуміла врятувати з російського полону 14 українців, зокрема військовослужбовицю на 5 місяці вагітності.

Джерело: віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності.

Хай Бог береже!"

Деталі: Цей обмін полоненими став восьмим за ліком, який проводять офіційно військово-політичне керівництво України і РФ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 28 квітня, два дні тому, українська влада провела сьомий обмін полоненими, звільнивши 45 українців із російського полону.
  • 19 квітня українська влада здійснила п'ятий за ліком обмін полоненими, врятувавши 76 українців. Із них 60 були військовими ЗСУ, а решта цивільними. 21 квітня, через два дні після попереднього, Україна ще раз провела обмін військовополоненими, врятувавши 19 українців.
  • 14 квітня українська влада провела четвертий обмін військовополоненими у форматі "30 на 30". 1 квітня Україна обміняла 86 російських військових на укарїнських полонених, повернувши зокрема 15 з них військовослужбовиць.
  • 24 березня українська влада провела обмін військовополоненими у форматі 10 на 10. Крім того, врятували захоплених російськими окупантами 19 членів екіпажу рятувального судна "Сапфір".
  • Також раніше українська влада проводила обмін 9 російських строковиків на полоненого мера Мелітополя Івана Федорова, якого викрали 11 березня. 

Теми: обмінполоненіВерещук
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