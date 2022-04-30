Новый обмен пленными: домой возвращаются 14 украинцев, в том числе одна беременная военная
Суббота, 30 апреля 2022, 18:00
Украинские власти сумели спасти из российского плена 14 украинцев, в том числе военнослужащую на 5 месяца беременности.
Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук
Прямая речь Верещук: "Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности.
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Пусть Бог хранит!"
Детали: Этот обмен пленными стал восьмым по счету, проводимым официально военно-политическим руководством Украины и РФ.
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Предыстория:
- 28 апреля, два дня назад, украинские власти провели седьмой обмен пленными, освободив 45 украинцев из российского плена.
- 19 апреля украинские власти совершили пятый по счету обмен пленными, вытащив из плена 76 украинцев. Из них 60 были военными ВСУ, а остальные гражданскими. 21 апреля, спустя два дня после предыдущего, Украина еще раз провела обмен военнопленными, вернув домой 19 украинцев.
- 14 апреля украинские власти провели четвертый обмен военнопленными в формате "30 на 30". 1 апреля Украина обменяла 86 российских военных на украинских пленных, вернув в том числе 15 из них военнослужащих.
- 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате "10 на 10". Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
- Также ранее украинские власти проводили обмен 9 российских срочников на плененного мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного 11 марта.