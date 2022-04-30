Новый обмен пленными: домой возвращаются 14 украинцев, в том числе одна беременная военная

Украинские власти сумели спасти из российского плена 14 украинцев, в том числе военнослужащую на 5 месяца беременности.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности.

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Пусть Бог хранит!"

Детали: Этот обмен пленными стал восьмым по счету, проводимым официально военно-политическим руководством Украины и РФ.

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