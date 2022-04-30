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Новый обмен пленными: домой возвращаются 14 украинцев, в том числе одна беременная военная

Денис КарловскийСуббота, 30 апреля 2022, 18:00
фото иллюстративное: пресс-служба министерства обороны украины

Украинские власти сумели спасти из российского плена 14 украинцев, в том числе военнослужащую на 5 месяца беременности.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности.

Пусть Бог хранит!"

Детали: Этот обмен пленными стал восьмым по счету, проводимым официально военно-политическим руководством Украины и РФ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 28 апреля, два дня назад, украинские власти провели седьмой обмен пленными, освободив 45 украинцев из российского плена.
  • 19 апреля украинские власти совершили пятый по счету обмен пленными, вытащив из плена 76 украинцев. Из них 60 были военными ВСУ, а остальные гражданскими. 21 апреля, спустя два дня после предыдущего, Украина еще раз провела обмен военнопленными, вернув домой 19 украинцев.
  • 14 апреля украинские власти провели четвертый обмен военнопленными в формате "30 на 30". 1 апреля Украина обменяла 86 российских военных на украинских пленных, вернув в том числе 15 из них военнослужащих.
  • 24 марта украинские власти провели обмен военнопленными в формате "10 на 10". Кроме того, спасли захваченных российскими оккупантами 19 членов экипажа спасательного судна "Сапфир".
  • Также ранее украинские власти проводили обмен 9 российских срочников на плененного мэра Мелитополя Ивана Федорова, похищенного 11 марта.

Темы: обменпленныеВерещук
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