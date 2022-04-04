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Євроліга: сербські баскетболісти відмовилися висловити підтримку Україні

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 квітня 2022, 10:51
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У матчі баскетбольної Євроліги сербські спортсмени відмовилися тримати прапор на підтримку України - литовці освистали їх та згадували про Україну протягом усієї гри.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: Гравці сербської "Црвени Звєзди" не взяли участь в акції на підтримку України перед матчем баскетбольної Євроліги проти литовського "Жальгіріса": вони відмовилися тримати український прапор зі словами "Ні війні".

Понад 10 тисяч глядачів у Каунасі освистали цю дію сербів, а під час матчу фани часто скандували "Слава Україні!" - "Героям Слава!"

Після гри один з гравців сербського клубу заявив, що команді заборонили брати участь у цій акції. "Як команді, нам сказали у жодному разі не торкатися цього прапора". А головний тренер команди сказав, що питання щодо відмови участі в акції "не до нього".

"Жальгіріс" переміг "Црвену Звєзду" з рахунком 103:98, а тренер литовців додав, що така дія суперника допомогла його команді на початку матчу.

Нагадаємо: 3 квітня у Сербії пройшли президентські та парламентські вибори. За даними екзитполів, чинний президент Сербії Олександр Вучич, якого називають "маленьким Путіинимвиграє нові президентські вибори, а його партія знову здобуде найбільшу фракцію у сербському парламенті.

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