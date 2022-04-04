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Суд у Львові перерахував арештовані російські 650 тисяч євро на потреби армії

Денис КарловськийПонеділок, 4 квітня 2022, 16:03
Суд у Львові перерахував арештовані російські 650 тисяч євро на потреби армії
фото ілюстративне unsplash

Суд у Львові перерахує на рахунки Збройних сил України близько 650 тисяч євро, які заарештували в рамках кримінального провадження проти російських комерсантів.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Працівники ДБР встановили, що посадовці держпідприємства, що входить до сфери управління Державного рибного агентства України увійшли у змову з представниками іноземних компаній, у тому числі російських. Вони планували незаконно привласнити кошти через штучне зменшення суми компенсації за загибель риболовецького траулера у територіальних водах Мавританії у липні 2019 року, який на праві власності належав Україні.

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Реальна ринкова вартість судна на момент його загибелі становила 10 мільйонів доларів США.

ДБР наголошує, що сума коштів та кількість майна, конфісковані у російських агресорів та їх спільників на користь України, будуть зростати з кожним днем".

Деталі: Слідчі встановили, що під час розслідування, російська компанія перерахувала на рахунок українського транзитного банку суму в розмірі 650 200 євро.

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Нібито ця сума повинна була відшкодувати втрату українського судна. Проте українська сторона на той момент не давала згоди на таку суму. Тому на них у судовому порядку наклали арешт.

Наразі, через воєнний стан, Офіс Генерального прокурора разом із ДБР звернулись до суду з проханням зняти арешт із цих коштів і перерахувати їх на потреби ЗСУ.

Теми: ДБРЗбройні силиВоєнний станРосія
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