Суд у Львові перерахував арештовані російські 650 тисяч євро на потреби армії

Суд у Львові перерахує на рахунки Збройних сил України близько 650 тисяч євро, які заарештували в рамках кримінального провадження проти російських комерсантів.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Дослівно: "Працівники ДБР встановили, що посадовці держпідприємства, що входить до сфери управління Державного рибного агентства України увійшли у змову з представниками іноземних компаній, у тому числі російських. Вони планували незаконно привласнити кошти через штучне зменшення суми компенсації за загибель риболовецького траулера у територіальних водах Мавританії у липні 2019 року, який на праві власності належав Україні.

Реальна ринкова вартість судна на момент його загибелі становила 10 мільйонів доларів США.

ДБР наголошує, що сума коштів та кількість майна, конфісковані у російських агресорів та їх спільників на користь України, будуть зростати з кожним днем".

Деталі: Слідчі встановили, що під час розслідування, російська компанія перерахувала на рахунок українського транзитного банку суму в розмірі 650 200 євро.

Нібито ця сума повинна була відшкодувати втрату українського судна. Проте українська сторона на той момент не давала згоди на таку суму. Тому на них у судовому порядку наклали арешт.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі, через воєнний стан, Офіс Генерального прокурора разом із ДБР звернулись до суду з проханням зняти арешт із цих коштів і перерахувати їх на потреби ЗСУ.