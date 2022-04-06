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На Буковині затримали фальшивих "далекобійників" призовного віку

Катерина ТищенкоСереда, 6 квітня 2022, 19:47
фото ДПСУ

У Чернівецькій області прикордонники викрили схему спроб незаконного перетинання кордону чоловіками призовного віку під виглядом водіїв-далекобійників.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Під час оперативних заходів правоохоронці встановили, що кілька військовозобов’язаних чоловіків завчасно фіктивно працевлаштувалися водіями-далекобійниками. Їх особисті дані вносилися до відповідної системи, що, на їх погляд, гарантувало подальше безперешкодне перетинання кордону.

Однак для двох "далекобійників" ці "гарантії" відразу закінчилися, щойно вони прибули на кордон. Громадян України, які, до того ж, чомусь їхали не вантажним, а легковим автомобілем, затримали під час перетину кордону в пункті пропуску "Порубне"". 

Деталі: Повідомляється, що за послуги стати псевдоводіями вантажних транспортних засобів чоловіки сплатили по 5 тисяч доларів США кожен.

На псевдоводіїв складено адмінматеріали за спробу незаконного перетинання кордону. Тривають перевірочні заходи з метою встановлення усіх обставин правопорушення та причетних до незаконної оборудки.

Також за виявленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), направлене повідомлення до правоохоронних органів.

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Теми: Чернівецька областькордонмобілізація
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