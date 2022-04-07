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Треба зробити все для повернення людей на безпечні території – президент

Катерина ТищенкоЧетвер, 7 квітня 2022, 00:28
Треба зробити все для повернення людей на безпечні території – президент
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що місцева влада у безпечних регіонах України має зробити все для повернення людей, щоб оживити економіку.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Я закликаю всіх керівників громад у тих областях, де немає загрози, безпосередніх зіткнень з ворогом на землі, робити все можливе, щоб люди повертались, щоб люди працювали, щоб економічні процеси перезапускались, щоб нормальне життя відновлювалось настільки, наскільки це дозволяє безпека".

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Деталі: За словами Зеленського, потрібно зробити все можливе, щоб по-максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий та середній бізнеси на території, де це безпечно.

"Економіка – це також фронт, на якому ми боремося за нашу свободу, нашу державну, наших людей... Працююча економіка – це так само важливо, як і хоробра міцна армія", – наголосив він. 

За словами президента, "зараз треба бути максимально креативним і сміливим у вирішенні економічних питань". Це залежить не тільки від урядовців і центральної влади загалом, а від усіх керівників на місцевому рівні, від політичної та бізнесової спільнот, підкреслив він.

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Пряма мова: "Ми маємо всі разом знайти необхідні ідеї, необхідні рішення, щоб економіка країни стабілізувалася. Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, маємо це робити.

Якщо потрібно оновлювати законодавство і давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити.

Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення наших людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен вкладатися на 100%, щоб зробити все для повернення таких людей на такі безпечні території".

Теми: Зеленськийекономікаробота
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