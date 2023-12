Володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов став на захист України – ЗМІ

Відомий український футболіст, володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов зі зброєю в руках захищає Україну від воєнного вторгнення Росії.

Джерело: "Укрінформ", "Футбол 24", Zorya Londonsk

Деталі: Зазначається, що 61-річний Ігор Бєланов взяв до рук автомат і боронить Батьківщину.

Сам Бєланов у березні писав про свою зустріч із українськими військовими, а 4 квітня виклав свіжі фото з військовими і написав: "Дивовижна мужність і невичерпний бойовий дух – все це та багато іншого характеризує наших бійців ЗСУ. Ми з вами".

Уродженець Одеси Бєланов із початку війни окреслив чітку патріотичну позицію, активно допомагаючи українським військовим.

Тепер він, як пишуть, пішов у місцеву територіальну оборону.

1986 Ballon D’Or winner Ihor Belanov has joined his local Territorial Defence Unit 💪🐐🇺🇦



The Odesa native (L) is laying his life on the line to defend his country & resist RU imperialism pic.twitter.com/qGShKszDHc