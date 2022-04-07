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Володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов став на захист України – ЗМІ

Олена РощінаЧетвер, 7 квітня 2022, 07:29
Володар Золотого м'яча Ігор Бєланов став на захист України – ЗМІ
Facebook Игорь Беланов

Відомий український футболіст, володар "Золотого м'яча-1986" Ігор Бєланов зі зброєю в руках захищає Україну від воєнного вторгнення Росії.

Джерело: "Укрінформ", "Футбол 24", Zorya Londonsk

Деталі: Зазначається, що 61-річний Ігор Бєланов взяв до рук автомат і боронить Батьківщину.

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Сам Бєланов у березні писав про свою зустріч із українськими військовими, а 4 квітня виклав свіжі фото з військовими і написав: "Дивовижна мужність і невичерпний бойовий дух – все це та багато іншого характеризує наших бійців ЗСУ. Ми з вами". 

Уродженець Одеси Бєланов із початку війни окреслив чітку патріотичну позицію, активно допомагаючи українським військовим. 

Тепер він, як пишуть, пішов у місцеву територіальну оборону. 

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Довідка:  Ігор Бєланов – колишній нападник "Динамо", володар нагороди "Золотий м’яч" 1986 року, співголова Комітету професіонального футболу УАФ.

Тільки три футболісти за історію СРСР удостоїлися найвищої нагороди французького тижневика "Франс футбол" "Золотий м'яч" – найкращому футболісту Європи: Лев Яшин (1963), Олег Блохін (1975) та Ігор Бєланов (1986).

Андрій Шевченко отримав цей титул після розпаду Союзу, будучи гравцем італійського "Мілана". Хоча українські фанати вважають "Золотий м'яч" Шеви "динамівським".

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Теми: війнафутболспорт
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