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Посол Литви повернувся до Києва

Четвер, 7 квітня 2022, 19:37

Посол Литви Вальдемарас Сарапінас 7 квітня повернувся до Києва після того, як більше місяця працював у Львові і короткий час - на українсько-польському кордоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

"Я щойно зайшов у двері посольства", - сказав він у коментарі ЗМІ. За його словами, він перший з евакуйованих послів, хто повертається у столицю. 

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Про рішення повертати посла до Києва МЗС Литви оголосило раніше цього тижня.

Як розповів Вальдемарас Сарапінас, перший час у Києві працюватимуть шість литовських дипломатів та співробітників. До великої війни у місії було 32 особи. 

Посол розповів, що тепер планує регулярно підтримувати контакти з українськими посадовцями, зокрема, з МЗС, Міноборони та парламентарями.

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Він також каже, що очікує нових візитів топ-посадовців з Литви. "Українці дуже чекають на них і вони продовжаться", - зазначив Вальдемарас Сарапінас. 

З початку повномасштабної війни до Києва приїздили спікерка Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен, міністр оборони Арвидас Анушаускас та деякі інші литовські посадовці.

Посол Естонії Каймо Кууск також планує повернутися до Києва найближчими днями. 

Теми: ЛитваКиїв
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