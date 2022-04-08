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На території РФ заборонили діяльність 15 міжнародних організацій

Денис КарловськийП'ятниця, 8 квітня 2022, 22:54
На території РФ заборонили діяльність 15 міжнародних організацій
Фото ілюстративне: getty images

Російське міністерство юстиції скасувало реєстрацію представництв 15 міжнародних організацій, 8 з яких є німецькими.

Джерело: російське видання "РБК", twitter-сторінка HRW

Деталі: Російський мін’юст заборонив такі організації:

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  • Американський Фонд Карнегі за міжнародний мир, який займався питаннями міжнародних відносин
  • міжнародна правозахисна організація Amnesty International
  • міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch
  • філіал німецького "Фонду Фрідріха Науманна за свободу", який курував діяльність у Росії, Казахстані, Киргизстані й Таджикистані
  • філіал німецького "Фонду імені Фрідріха Еберта", який афілійований з німецькою Соціал-демократичною партією
  • представництво німецького Фонду імені Конрада Аденауера, який афілійований з німецькою партією "ХДС/ХСС"
  • філіал німецького "Фонду Ханнса Зайделя", який організував майданчики для дискусій російських і німецьких політиків та надавав стипендії для навчання в Німеччині росіянам
  • філіал "Фонду ім. Рози Люксембурґ", який афілійований з німецькою партією "Лівих"
  • філіал німецького фонду імені Генріха Болля, який афілійований з німецькою партією "Союз90/Зелені"
  • представництво Німецького науково-дослідницького товариства, яке курувало співпрацю німецьких і російських науковців
  • представництво швейцарського "Фонду Ага Хана"
  • представництво асоціації "Вспульнота Польска", яка займалась укріпленням зв’язків польської діаспори з Польщею
  • представництво американського "Інституту міжнародної освіти"

У заяві мін’юсту пояснили, що в діяльності згаданих організацій виявили порушення російського законодавства.

Human Rights Watch пов’язали це рішення російської влади з тим, що організація висвітлювала воєнні злочини російських окупантів на території України та провадила неупереджений аналіз військової ситуації щодо дотримання прав людини.

Представниця російського відділення Amnesty International Наталія Звягіна заявила, що вони хочуть ще спробувати поборотися за свою присутність, і поки офіційно рішення мін’юсту не отримували. Вона припустила, що російська влада створювала штучні вимоги щодо деякої звітності, тож, можливо, що справа в бюрократичних неточностях.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 4 березня в Росії ухвалили закон, який забороняє вживати слово "війна" стосовно російського військового вторгнення в Україну та передбачає кримінальну відповідальність для фізичних та юридичних осіб, які поширюють правдиві факти про російсько-українську війну.
  • Ще на початку березня в Росії закрили діяльність усіх західних медіа, включно із суспільними мовниками інших країн, як-то ВВС.

Теми: Росіяцензураправа людиниорганізації
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