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Зеленський: Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції

П'ятниця, 8 квітня 2022, 23:33

Президент Володимир Зеленський вважає неправильною ту м'якість, із якою деякі представники Заходу ставляться до російської держави.

Джерело: відеозвернення Зеленського.

Пряма мова: "Вважаю неправильною ту м'якість, із якою дехто на Заході досі ставиться до російської держави. Ми знаємо, хто постійно намагається пом'якшити санкційні пропозиції. 

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І ми зробимо все, щоб нарешті у Європі зрозуміли: у будь-якому разі доведеться запроваджувати проти Росії справді принципові та справді сильні санкції. А не якесь часткове обмеження російського енергетичного експорту. Не якесь часткове обмеження російського мореплавства. 

Ми знаємо всіх, хто затягує рішення. Але впевнений, що й ці політики та ці країни змінять свою позицію під тиском усього того, що Росія робить проти українців і проти свободи у Європі".

Теми: Зеленськийсанкції
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