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Росія вбила уже 176 українських дітей, ці дані не остаточні

Ірина БалачукСубота, 9 квітня 2022, 08:55
Наслідки ракетного удару росіян по залізничному вокзалу Краматорська. Фото з Telegram президента Володимира Зеленського

Більше 500 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Росії – зокрема, 176 дітей загинуло та більше 324 отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора в Telegram

Дослівно ОГП: "Найбільше постраждало дітей у Донецькій (102), Київській (91), Харківській (76), Чернігівській (50), Миколаївській (40), Луганській (35), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16)".

Деталі: Офіс генпрокурора підкреслює, що цифри загиблих і постраждалих дітей не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

(За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо – ред.)

Лише 8 квітня внаслідок обстрілу окупантами залізничного вокзалу в м. Краматорськ Донецької області, де більше 4 тисяч людей чекали на евакуацію, загинуло 5 дітей та 16 отримали поранення. На рекеті, якою бомбили вокзал, був напис "За детей".
 
Під Гостомелем в Київській області виявили розстріляний автомобіль, в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше року.
 
В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одне з яких належить дитині.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти, з них 84 зруйновані повністю.

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Теми: Українавійнадіти
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