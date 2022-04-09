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ЄС передасть Грузії й Молдові опитувальник для отримання статусу кандидата

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 16:45
ЄС передасть Грузії й Молдові опитувальник для отримання статусу кандидата
Pixabay.com

Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї пообіцяв передати Грузії і Молдові опитувальника, заповнення якого є необхідним кроком для надання статусу кандидата в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вчора передала опитувальник Україні, а в понеділок я передам опитувальник Грузії і Молдові. Відповіді допоможуть Єврокомісії підготувати висновки щодо заявок трьох країн на вступ до ЄС, за запитом Європейської ради" - написав Варгеї у Twitter.

Як повідомлялося, під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, 28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру. Неформальний саміт ЄС 11 березня дав політичну згоду на те, щоби Єврокомісія розпочала процедуру, але від окремих держав звучали заяви про те, що процедура не має бути прискореною.

Після подачі заявки Україною, аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: ЄСГрузіяМолдова
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