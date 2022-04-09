Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС передасть Грузії й Молдові опитувальник для отримання статусу кандидата

"Європейська правда"Субота, 9 квітня 2022, 16:45
Pixabay.com

Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї пообіцяв передати Грузії і Молдові опитувальника, заповнення якого є необхідним кроком для надання статусу кандидата в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вчора передала опитувальник Україні, а в понеділок я передам опитувальник Грузії і Молдові. Відповіді допоможуть Єврокомісії підготувати висновки щодо заявок трьох країн на вступ до ЄС, за запитом Європейської ради" - написав Варгеї у Twitter.

Як повідомлялося, під час візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Як відомо, 28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру. Неформальний саміт ЄС 11 березня дав політичну згоду на те, щоби Єврокомісія розпочала процедуру, але від окремих держав звучали заяви про те, що процедура не має бути прискореною.

ВІДЕО ДНЯ

Після подачі заявки Україною, аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.

Детально процедуру вступу України до ЄС читайте у статті Кандидатський максимум: як Єврокомісія планує просувати Україну до членства у ЄС.

Теми: ЄСГрузіяМолдова
Головне сьогодні

фотоРосіяни розтрощили меморіал "Слава Україні" у Херсоні

Росія готує нові фейки про українських військових – Єрмак

У Зеленського назвали орієнтовні терміни вступу України до ЄС

відеоВідкрили насипний міст з Ірпеня та Бучі до Києва

відеоУкраїнці знищили склад з боєприпасами окупантів на Луганщині – ОДА

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

Усі новини...
ЄС
Уряд очікує надання Україні статусу кандидата на вступ в ЄС у червні
Євросоюз: Вокзал у Краматорську атакувала Росія
Боррель пояснив, як і чому ЄС повертає своє представництво у Київ
Останні новини
14:21
Російські окупанти з початку війни пошкодили або знищили 166 пам’яток культури – Ткаченко
14:18
"Важкий випадок": Ляшка запросили на всеросійську медичну конференцію
14:07
Військова техніка РФ залишається поблизу українського кордону на Сумщині - ДПСУ
13:51
Україна закликає країни ЄС та G7 підвищити податки для компаній з діяльністю в РФ
13:50
Кремль: Вступ Фінляндії і Швеції в НАТО не принесе безпеку в Європу
13:48
Як оформити "євробляху" під час воєнного стану – роз'яснення митниці
13:45
фото Харків: на подвір’ях знаходять міни уповільненої дії
13:35
Мінфін РФ відмовився від планів внутрішніх і зовнішніх запозичень у 2022 році
13:34
фотоРосіяни розтрощили меморіал "Слава Україні" у Херсоні
13:20
відеоЗеленський попросив зброю у Південної Кореї: Стоїть питання про виживання
Усі новини...