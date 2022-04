ЄС передасть Грузії й Молдові опитувальник для отримання статусу кандидата

Єврокомісар з питань розширення і сусідства Олівер Варгеї пообіцяв передати Грузії і Молдові опитувальника, заповнення якого є необхідним кроком для надання статусу кандидата в ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

President @vonderleyen handed over the questionnaire to #Ukraine yesterday and I will hand the questionnaire over to #Georgia & #Moldova on Monday. The answers will help @EU_Commission to prepare opinions on #EU applications of the three countries, as asked by #EUCO. pic.twitter.com/4fHwWcEIs5