ЕС передаст Грузии и Молдове опросник для получения статуса кандидата

Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи пообещал передать Грузии и Молдове опросника, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления статуса кандидата в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

President @vonderleyen handed over the questionnaire to #Ukraine yesterday and I will hand the questionnaire over to #Georgia & #Moldova on Monday. The answers will help @EU_Commission to prepare opinions on #EU applications of the three countries, as asked by #EUCO. pic.twitter.com/4fHwWcEIs5 — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) April 9, 2022

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вчера передала опросник Украине, а в понедельник я передам опросник Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии подготовить выводы по заявкам трех стран на вступление в ЕС, по запросу Европейского совета", - написал Варгее в Twitter.

Как сообщалось, во время визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Как известно, 28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру. Неформальный саммит ЕС 11 марта дал политическое согласие, чтобы Еврокомиссия начала процедуру, но от отдельных государств звучали заявления о том, что процедура не должна быть ускоренной.

ВИДЕО ДНЯ

После подачи заявки по Украине, аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.