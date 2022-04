ЕС передаст Грузии и Молдове опросник для получения статуса кандидата

Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи пообещал передать Грузии и Молдове опросника, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления статуса кандидата в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

President @vonderleyen handed over the questionnaire to #Ukraine yesterday and I will hand the questionnaire over to #Georgia & #Moldova on Monday. The answers will help @EU_Commission to prepare opinions on #EU applications of the three countries, as asked by #EUCO. pic.twitter.com/4fHwWcEIs5