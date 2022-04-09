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ЕС передаст Грузии и Молдове опросник для получения статуса кандидата

"Европейская правда"Суббота, 9 апреля 2022, 16:45
ЕС передаст Грузии и Молдове опросник для получения статуса кандидата
Pixabay.com

Еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи пообещал передать Грузии и Молдове опросника, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления статуса кандидата в ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен вчера передала опросник Украине, а в понедельник я передам опросник Грузии и Молдове. Ответы помогут Еврокомиссии подготовить выводы по заявкам трех стран на вступление в ЕС, по запросу Европейского совета", - написал Варгее в Twitter.

Как сообщалось, во время визита в Киев президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

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Как известно, 28 февраля, через 4 дня после начала российской агрессии, Украина официально подала в Брюссель заявку о вступлении в ЕС и выразила надежду, что ЕС, ввиду обстоятельств, сможет быстро начать процедуру. Неформальный саммит ЕС 11 марта дал политическое согласие, чтобы Еврокомиссия начала процедуру, но от отдельных государств звучали заявления о том, что процедура не должна быть ускоренной.

После подачи заявки по Украине, аналогичные заявки подали и Грузия с Молдовой.

Темы: ЕСГрузияМолдова
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