Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Голова Луганщини закликає мешканців евакуюватися

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 09:23
Голова Луганщини закликає мешканців евакуюватися
На фото евакуація жителів Лисичанська і Сєвєродонецька 30 квітня. Фото Сергія Гайдая з Telegram

1 травня запланована евакуація з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне, а також з Гірської громади у Луганській області, голова ОВА закликає людей евакуюватися, доки це можливо.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада – встигніть евакуюватись, доки ситуація не така важка, як в Попасній.

Автобуси вже в дорозі. Місця зборів в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському незмінні".

Реклама:

Деталі: Гайдай нагадав, що наразі влада змушена призупинити евакуацію людей з Попасної після того, як 29 квітня втратила зв’язок зі людьми в двох автобусах. За словами голови ОВА, наразі ситуація в місті вкрай небезпечна.

"У попаснян було багато можливостей виїхати раніше: декілька разів евакуаційний потяг рушив із місцевого залізничного вокзалу, а потім – з Комишувахи. Дуже довго автобуси могли дістатися центру міста. Тепер все складніше. Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від "руського миру", який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя", – підсумував Гайдай.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські окупанти намагаються взяти штурмом село Оріхове на Луганщині – тривають інтенсивні бої вулиця за вулицею. Загалом за минулу добу російські окупанти 19 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл у Луганській області.

Теми: Луганська областьевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
Вибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
19:22
На Авдіївському напрямку в неділю відбито 25 ворожих атак – Генштаб
Усі новини...
Реклама: