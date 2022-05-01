Голова Луганщини закликає мешканців евакуюватися

1 травня запланована евакуація з міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне, а також з Гірської громади у Луганській області, голова ОВА закликає людей евакуюватися, доки це можливо.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Гірська громада – встигніть евакуюватись, доки ситуація не така важка, як в Попасній.



Автобуси вже в дорозі. Місця зборів в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Гірському незмінні".

Деталі: Гайдай нагадав, що наразі влада змушена призупинити евакуацію людей з Попасної після того, як 29 квітня втратила зв’язок зі людьми в двох автобусах. За словами голови ОВА, наразі ситуація в місті вкрай небезпечна.

"У попаснян було багато можливостей виїхати раніше: декілька разів евакуаційний потяг рушив із місцевого залізничного вокзалу, а потім – з Комишувахи. Дуже довго автобуси могли дістатися центру міста. Тепер все складніше. Тому не чекайте до останнього. Поки є можливість – виїжджайте подалі від "руського миру", який не жаліє ані жінок, ані дітей. Збережіть життя", – підсумував Гайдай.

Передісторія:

Російські окупанти намагаються взяти штурмом село Оріхове на Луганщині – тривають інтенсивні бої вулиця за вулицею. Загалом за минулу добу російські окупанти 19 разів обстріляли житлові квартали міст та сіл у Луганській області.