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В ЄС готують законодавство для захисту журналістів від позовів про наклеп

"Європейська правда"Неділя, 1 травня 2022, 16:31

Європейська комісія підготувала проєкт законодавства ЄС для захисту ЗМІ від неналежних позовів, спрямованих на те, щоби змусити медіа замовчати.

Про це повідомляє брюссельське видання EUObserver, що ознайомилося з документом.

Він пропонує критерії виділення таких позовів проти медіа та неурядових організацій, які не мають на меті реальної боротьби з наклепом, а спрямовані на створення проблем для тих, хто пише про мільярдерів чи великі транснаціональні компанії.

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Якщо країни ЄС та депутати Європарламенту підтримають запропоновану директиву ЄС, то судді національних судів отримають право на закриття фіктивних справ без їхнього розгляду, із  компенсацією тим, проти кого ці позови були спрямовані.

"Ми допомагаємо захистити тих, хто ризикує і виступає на захист суспільних інтересів", — заявила в Брюсселі єврокомісарка з питань цінностей ЄС Вєра Юрова.

У директиві перераховані критерії, які мають право використовувати судді, щоб вирішити, чи є судовий процес проти ЗМІ справжнім чи заявник зловживає механізмами правосуддя.

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Серед них, наприклад, вимагання від медіа та активістів непропорційно великих фінансових збитків або відкриття кількох справ одночасно. Законодавство також застосовується до країн, що не входять до ЄС, що дає європейським суддям можливість скасувати рішення проти громадян та ЗМІ ЄС, винесених, наприклад, у Лондоні.

Утім, є обмеження – законодавство може бути застосоване лише щодо "справ з транскордонними наслідками", оскільки компетенція ЄС не охоплює національне законодавство у сфері правосуддя.

EUobserver наводить приклади трьох справ проти себе, які підпадають під нове законодавство ЄС у разі його ухвалення у чинній редакції. Перший – це позов компанії з Люксембурга за статтю про дезінформацію на Мальті; другий – позов бельгійської фірми в суд у Бельгії через статтю про безпеку лізингу VIP-джетів для глав держав ЄС та НАТО з усієї Європи; третій – позов білоруської фірми через статтю про імовірне відмивання грошей на Кіпрі.

"Це не ідеально, але це великий крок вперед", — прокоментувала виданню цей проєкт Джулі Маєрчак з паризької неурядової організації "Репортери без кордонів".

Як повідомлялося, нещодавно Російський посол подав до суду на італійську газету через статтю про вбивство Путіна.

Наприкінці минулого року дружина Макрона заявила про намір судитися через фейк, що вона народилася чоловіком.

Наразі неясно, які з цих статей підпадатимуть під цю норму.

Теми: ЄС
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