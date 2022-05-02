СБУ вирахувала майже 900 російських окупантів, які чинили звірства на Київщині

останки закатованих людей, які російські окупанти намагались спалити в Бучі. фото Дмитра Ларіна, УП

Служба безпеки України встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "В української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисячі рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

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СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали майже 7 тисяч свідків ворожих звірств.

Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині".

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Деталі: За словами Дехтяренка, аби продовжити ефективну роботу з документування воєнних злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію.

Українців, які мають інформацію про злочини російських загарбників у Київській області, закликають телефонвати за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram).