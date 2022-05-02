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СБУ вирахувала майже 900 російських окупантів, які чинили звірства на Київщині

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 15:23
останки закатованих людей, які російські окупанти намагались спалити в Бучі. фото Дмитра Ларіна, УП

Служба безпеки України встановила особи майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти мирного населення на Київщині.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Пряма мова: "В української спецслужби є вся інформація на окупантів, а також докази їхніх звірств. Наразі перевіряються дані щодо причетності до злочинів ще понад 2,5 тисячі рашистів, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

СБУ продовжує документувати кожного російського загарбника. Слідчі та оперативні підрозділи Служби опитали майже 7 тисяч свідків ворожих звірств.

Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині".

Деталі: За словами Дехтяренка, аби продовжити ефективну роботу з документування воєнних злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію.

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Українців, які мають інформацію про злочини російських загарбників у Київській області, закликають телефонвати за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram).

Теми: СБУвійна
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