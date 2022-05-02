У Міноборони Молдови не бачать ознак того, що Росія готує напад

Міністерство оборони Молдови не бачить ознак того, що Росія могла би готувати вторгнення в країну.

Як пише "Європейська правда", про це відомство повідомило на запит Newsmaker після того, як британське Times з посиланням на джерела в українській розвідці повідомило, що Кремль нібито вже прийняв рішення напасти на Молдову.

Міноборони Молдови зазначило, що з 24 лютого усі державні органи у режимі підвищеної готовності і пильно відстежують ситуацію.

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"Зараз немає ніяких ознак того, що для Молдови є небезпека. Ці висновки поділяє не лише молдовська влада, але й ключові наші міжнародні партнери", - зазначили в оборонному відомстві.

Міноборони додає, що ризики оцінюють постійно і будуть інформувати громадськість у разі зміни ситуації.

Заступник генсека НАТО в інтерв’ю румунському виданню днями сказав, що Альянс очікує подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважає, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає. Водночас, додав він, можливі спроби дестабілізації Молдови.