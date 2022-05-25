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Росіяни забрали з крейсера "Москва" тіла та секретне обладнання – ГУР

Олена РощінаСереда, 25 травня 2022, 13:40
Крейсер "Москва" у Севастополі, 10.04.2022, фото "Крим Реалії" - "Радіо Свобода"

Російські військові забрали з затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих моряків та секретну апаратуру.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "Крим.Реалії"

Деталі: Скібіцький підтвердив інформацію Міноборони РФ, що крейсер "Москва" затонув, коли його буксирували до Севастополя.

За його словами, Росія проводила рятувальну операцію на затонулому крейсері "Москва". Скібіцький стверджує, що вона тривала щонайменше два тижні.

Пряма мова: "Було залучено від 5 до 7 кораблів. Здебільшого це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла, знімали всю апаратуру, яка там засекречена, і проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там залишилося, і що не повинно потрапити до рук третьої країни".

Деталі: Російські військові публічно не повідомляли про проведення рятувальної операції на затопленому крейсері "Москва".

Матері двох матросів-строковиків розповіли виданню "Новая газета. Европа", що їм повідомляли про рятувальну операцію, але вони сумнівалися у правдивості цих слів, вважаючи, що командування просто тягнуло час.

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Як стверджували в Міноборони Росії, екіпаж, штатна чисельність якого понад 500 осіб, було евакуйовано.

До 22 квітня російська влада не розкривала інформацію про загиблих із крейсера "Москва". Рідні моряків почали повідомляти про зниклих безвісти у соцмережах.

Міноборони Росії визнало загибель на "Москві" лише однієї людини – старшого мічмана Івана Вахрушева (його поховали в Севастополі). Російське оборонне відомство стверджує, що 27 моряків зникли безвісти, 396 – евакуйовані.

Згідно з попередньою оцінкою української сторони, Росія змогла врятувати 58 людей із 510 членів екіпажу затонулого російського крейсера "Москва".

Крейсер "Москва" брав участь в операції біля острова Зміїний і саме його стосувалися слова, що стали мемом: "Російський військовий корабель, йди на **й".

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Теми: війнаЧФ РосіїЧорне мореРосія
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