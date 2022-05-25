Россияне забрали с крейсера "Москва" тела и секретное оборудование – ГУР
Российские военные забрали с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших моряков и секретную аппаратуру.
Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Крым.Реалии"
Детали: Скибицкий подтвердил информацию Минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.
По его словам, Россия проводила спасательную операцию на затонувшем крейсере "Москва". Скибицкий утверждает, что она длилась как минимум две недели.
Прямая речь: "Были привлечены от 5 до 7 кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена, и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны".
Детали: Российские военные публично не сообщали о проведении спасательной операции на затопленном крейсере "Москва".
Матери двух матросов-срочников рассказали изданию "Новая газета. Европа", что им сообщали о спасательной операции, но они сомневались в правдивости этих слов, считая, что командование просто тянуло время.
Как утверждали в Минобороны России, экипаж, штатная численность которого свыше 500 человек, был эвакуирован.
До 22 апреля российские власти не раскрывали информацию о погибших с крейсера "Москва". Родные моряков начали сообщать о пропавших без вести в соцсетях.
Минобороны России признало гибель на "Москве" только одного человека – старшего мичмана Ивана Вахрушева (его похоронили в Севастополе). Российское оборонное ведомство утверждает, что 27 моряков пропали без вести, 396 – эвакуированы.
Согласно предварительной оценке украинской стороны, Россия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа затонувшего российского крейсера "Москва".
Крейсер "Москва" участвовал в операции у острова Змеиный и именно к нему относились слова, ставшие мемом: "Русский военный корабль, иди на **й".
Предыстория:
- 13 апреля власти Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
- Эксперты допускали, что половина экипажа погибли или ранены. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.
- Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу. В итоге родителям матросов предложили добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы".
- 15 мая оперативное командование "Юг" опубликовало последние переговоры с крейсером "Москва".