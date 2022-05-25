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Россияне забрали с крейсера "Москва" тела и секретное оборудование – ГУР

Елена РощинаСреда, 25 мая 2022, 13:40
Крейсер “Москва” в Севастополе, 10.04.2022, фото “Крым Реалии” - “Радио Свобода”

Российские военные забрали с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших моряков и секретную аппаратуру. 

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Крым.Реалии"

Детали: Скибицкий подтвердил информацию Минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.

По его словам, Россия проводила спасательную операцию на затонувшем крейсере "Москва". Скибицкий утверждает, что она длилась как минимум две недели.

Прямая речь: "Были привлечены от 5 до 7 кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела, снимали всю аппаратуру, которая там засекречена, и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть в руки третьей страны".

Детали: Российские военные публично не сообщали о проведении спасательной операции на затопленном крейсере "Москва". 

Матери двух матросов-срочников рассказали изданию "Новая газета. Европа", что им сообщали о спасательной операции, но они сомневались в правдивости этих слов, считая, что командование просто тянуло время.

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Как утверждали в Минобороны России, экипаж, штатная численность которого свыше 500 человек, был эвакуирован.

До 22 апреля российские власти не раскрывали информацию о погибших с крейсера "Москва". Родные моряков начали сообщать о пропавших без вести в соцсетях.

Минобороны России признало гибель на "Москве" только одного человека – старшего мичмана Ивана Вахрушева (его похоронили в Севастополе). Российское оборонное ведомство утверждает, что 27 моряков пропали без вести, 396 – эвакуированы.

Согласно предварительной оценке украинской стороны, Россия смогла спасти 58 человек из 510 членов экипажа затонувшего российского крейсера "Москва".

Крейсер "Москва" участвовал в операции у острова Змеиный и именно к нему относились слова, ставшие мемом: "Русский военный корабль, иди на **й".

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Темы: войнаЧФ РоссииЧерное мореРосcия
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