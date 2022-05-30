Міноборони про захисників "Азовсталі": є вся інформація, але наразі - засекречена
Міністерство оборони має інформацію щодо українських бійців з "Азовсталі", але нині вона засекречена з огляду на особливості переговорного процесу.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону
Деталі: Журналістка поцікавилася наболілим питанням щодо захисників "Азовсталі", яких вивезли на окуповану територію. Зокрема, чи сформовані вже списки на обмін і чи верифіквані вони з росіянами.
Пряма мова Маляр: "У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки з самим перемовним процесом, але і з безпекою цих людей.
Це персональні дані, це зрозуміло, і тому ця інформація є, але вона не публічна".
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські.
- Мирних жителів евакуювали з "Азовсталі" на початку травня, а 16 травня росіяни заявили, що домовилися з українськими захисниками про вивезення поранених бійців на окуповану територію. Генштаб ЗСУ дав наказ зберегти життя
- 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено і що це 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
- Командир "Азова" Денис Прокопенко заявляв, що важкопоранені бійці з заводу "Азовсталь" мають бути доставлені на підконтрольну Україні територію шляхом обміну, а щодо загиблих захисників сподівався, що найближчим часом рідні зможуть поховати їх.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну і повернутися додому. У Росії не виключали обмін, але деякі окупанти хочуть судилища для них.
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