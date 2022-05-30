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Міноборони про захисників "Азовсталі": є вся інформація, але наразі - засекречена

Валентина РоманенкоПонеділок, 30 травня 2022, 17:15
Ганна Маляр. фото Армія Inform

Міністерство оборони має інформацію щодо українських бійців з "Азовсталі", але нині вона засекречена з огляду на особливості переговорного процесу.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Деталі: Журналістка поцікавилася наболілим питанням щодо захисників "Азовсталі", яких вивезли на окуповану територію. Зокрема, чи сформовані вже списки на обмін і чи верифіквані вони з росіянами.

Пряма мова Маляр: "У нас, звісно, є вся інформація, але наразі вона є секретною. Це пов'язано не тільки з самим перемовним процесом, але і з безпекою цих людей.

Це персональні дані, це зрозуміло, і тому ця інформація є, але вона не публічна".

Передісторія:

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