Минобороны о защитниках "Азовстали": есть вся информация, но пока - засекречена
Понедельник, 30 мая 2022, 17:15
Министерство обороны располагает информацией об украинских бойцах из "Азовстали", но в настоящее время она засекречена с учетом особенностей переговорного процесса.
Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона
Детали: Журналистка поинтересовалась наболевшим вопросом по поводу защитников "Азовстали", которых вывезли на оккупированную территорию. В частности, сформированы ли уже списки на обмен и верифицированы ли они с россиянами.
Прямая речь Маляр: "У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей.
Это персональные данные, это понятно, и поэтому эта информация есть, но она не публичная".
Предыстория:
- Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.
- Мирных жителей эвакуировали с "Азовстали" в начале мая, а 16 мая россияне заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию. Генштаб ВСУ дал приказ сохранить жизни.
- 20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы с "Азовстали" выведены и что это 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.
- Командир "Азова" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена и возвращены домой. В России не исключали обмен, но некоторые оккупанты хотят судилища для них.
ВИДЕО ДНЯ