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Минобороны о защитниках "Азовстали": есть вся информация, но пока - засекречена

Валентина РоманенкоПонедельник, 30 мая 2022, 17:15
Анна Маляр. фото Армия Inform

Министерство обороны располагает информацией об украинских бойцах из "Азовстали", но в настоящее время она засекречена с учетом особенностей переговорного процесса.

Источник: замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Детали: Журналистка поинтересовалась наболевшим вопросом по поводу защитников "Азовстали", которых вывезли на оккупированную территорию. В частности, сформированы ли уже списки на обмен и верифицированы ли они с россиянами.

Прямая речь Маляр: "У нас, конечно, есть вся информация, но сейчас она секретна. Это связано не только с самим переговорным процессом, но и с безопасностью этих людей.

Это персональные данные, это понятно, и поэтому эта информация есть, но она не публичная".

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Темы: МариупольвойнаМинобороны
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