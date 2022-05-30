Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Родные защитников Мариуполя создали ОО, о бойцах информации нет

Катерина ТищенкоПонедельник, 30 мая 2022, 17:25
фото Укринформ

Родные защитников Мариуполя объявили о создании общественной организации – Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из Стали".

Источник: родственники защитников Мариуполя на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ, сообщает Укринформ

Прямая речь жены бойца полка "Азов" Натальи Зарицкой: "Сегодня мы объявляем о создании Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из Стали". Этот совет будет медиатором между родными и властями, будет мощной публичной силой и лучом света в сохранении человеческих ценностей".

Детали: Зарицкая подчеркнула, что нужна полная информация об украинских пленных, условиях их содержания, нужно бороться за возвращение их домой.

Родственники военных, эвакуированных из Мариуполя из меткомбината "Азовсталь", сообщили на брифинге, что ничего о них не знают, и связи с ними нет.

Так, Сандра Кротевич, сестра начальника штаба, первого заместителя командира полка "Азов" майора Богдана Кротевича, заявила: "Я хочу обратиться как к украинским медиа, так и к зарубежным медиа, чтобы вы действительно не молчали. Вся эта эвакуация – это не возвращение домой, ребята не дома. Где они, что они, в каких условиях, мы не знаем".

"Последняя связь была с братом как раз в тот день, когда их вывозили из Азовстали… Последний раз он написал в 5 утра, что после обеда связи, возможно, больше не будет. Поэтому со мной связи не было и, насколько мне известно, – с другими тоже не было", – сказала Кротевич.

ВИДЕО ДНЯ

Ее поддержали присутствовавшие на брифинге родственники военных, которые были на Азовстали и защищали Мариуполь.

Наталья Зарицкая рассказала, что с ней муж в последний раз связывался 17 мая и больше связи с ним не было.

"Муж мне последний раз позвонил 17 мая. Пока неизвестно, что с ним, где он, жив ли он, не замучен ли, не подвергается ли пыткам… Уже почти две недели я не получаю от него никакого известия", - сказала она.

"Мне звонили от Красного Креста дней 4-5 назад и просто сообщили, что зафиксировали факт его выхода с завода "Азовсталь", но на все мои вопросы – жив ли, в каком состоянии, мне никакой информации не предоставили", - рассказала Зарицкая.

Что предшествовало: После выхода из "Азовстали" командир полка "Азов" Денис Прокопенко позвонил своей жене Екатерине, которая также получила информацию, что россияне удерживают украинских бойцов в удовлетворительных условиях.

Предыстория:

Темы: МариупольАзовпленные
Главное сегодня

ОбновленоЕС договорился о частичном эмбарго на российскую нефть и другие санкции – Шарль Мишель

видеоПерехват разговора полковников РФ: "Шойгу – профан", "потери страшные"

Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай

Посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Депутаты хотят уволить омбудсмена Денисову

обновленоВ Херсонской области ВСУ заставили врага отступить из Николаевки – Генштаб

Все новости...
Мариуполь
Минобороны о защитниках "Азовстали": есть вся информация, но пока - засекречена
Бои на востоке достигли максимальной интенсивности – Минобороны
Россияне обустроили фильтрационный лагерь на границе с Эстонией – советник мэра Мариуполя
Последние новости
02:10
На восстановление Украины Евросоюз выделит €9 млрд
01:35
ОбновленоЕС договорился о частичном эмбарго на российскую нефть и другие санкции – Шарль Мишель
01:08
Враг обстреливает им же оккупированные населенные пункты – Вилкул
00:53
Несогласованный пакет санкций, нулевую растаможку авто хотят отменить: итоги дня
00:27
видеоПерехват разговора полковников РФ: "Шойгу – профан", "потери страшные"
00:16
На саммите ЕС предложили новый проект санкций, чтобы уговорить Венгрию – СМИ
23:51
Российский прокурор запросил 15 и 16 лет колонии для активистов из Бахчисарая
23:30
Турция заявила США, что ждет конкретных шагов от Финляндии и Швеции для вступления в НАТО
23:09
Оккупанты украли полмиллиона тонн зерна и ищут, как продать – Зеленский
23:00
Россияне продвинулись вглубь Северодонецка, продолжаются бои – Гайдай
Все новости...