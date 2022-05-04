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В обладміністрації розповіли про травми потерпілих від обстрілу Львівщини

Валентина РоманенкоСереда, 4 травня 2022, 11:19

В результаті ракетних ударів РФ по електричних підстанціях Львіщини приблизно 250 тисяч людей залишились без світла, стан двох поранених – легкий, але одному знадобиться повторна операція з видалення осколків.

Джерело: голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram

Деталі: Напередодні ввечері стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95 або ж Ту-160 завдали ракетного удару по Львівщині. За попередньою інформацією, зі шести крилатих ракет українські сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті.

На щастя, загиблих на Львівщині немає. Є двоє постраждалих, які перебували неподалік від місць вибухів. Стан – легкий. Їм надають усю необхідну медичну допомогу, наголосив Козицький.

В 58-річного постраждалого тупа травма грудної клітки. Чоловік із Закарпатської області, працює водієм.

У 24-річного хлопця мінно-вибухові уламкові поранення лівого стегна та лівої руки. Лікарі провели операцію та видалили осколки. Водночас потрібна ще як мінімум одна операція, щоб видалити осколки на інших ділянках.

За словами очільник ОВА, трьом електричним підстанціям у Львові завдано суттєвих пошкоджень.

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Є затримка у русі потягів. Частково рух відновили.

Понад 85 тисяч домогосподарств та понад 12 населених пунктів повністю були знеструмлені. Ще 5 населених пунктів – частково. Приблизно 250 тисяч людей залишились без електропостачання.

Станом на ранок 630 домогосподарств залишаються без електроенергії. Влада працює над ліквідацією наслідків удару.

Пряма мова: "Це був цілеспрямований удар по ланцюжках постачання. Для гасіння пожежі задіяли 130 надзвичайників та 30 одиниць техніки. Пожежі загасили на усіх пошкоджених об‘єктах.

Дякую воїнам ПвК "Захід", які роблять надможливе, щоб вберегти нас від загроз з повітря.

Дякую також працівникам ДСНС, Львівобленерго та Укрзалізниці, які оперативно ліквідовують наслідки ударів і працюють над відновленням електропостачання у житлових районах міста".

Теми: ЛьвівЛьвівщинавійна
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