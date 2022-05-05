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Кримський татарин, що рятує заблокованих на "Азовсталі", просить Туреччину допомогти

Світлана КізіловаЧетвер, 5 травня 2022, 22:26
Азовсталь в Маріуполі під атакою росіян, СКРИНШОТ з відео

Медик, який надає допомогу заблокованим на "Азовсталі" людям, записав звернення до турецької влади. Він просить врятувати життя маріупольців та українських захисників, які потерпають від нестачі медикаментів та їжі, деякі з них через це помирають.

Джерело: відео лікаря

Пряма мова: "Я не пам’ятаю, який сьогодні день війни. Гинуть люди, хто від куль, хто від голоду, поранені – від нестачі ліків, від жахливих умов. У нас немає часу, я не знаю, чи буде завтра. Я мусульманин, кримський татарин, нащадок Ґіреїв.

До окупації вивчав медицину. Зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". Я ніколи не бачив смерті до війни. Працював на швидкій допомозі. Завжди допомагав людям, чим міг. Але тут, у 2022 році, мені боляче дивитися, як люди вмирають на руках від гнійних ран, від простої відсутності антибіотиків. Нас постійно бомбардують з повітря, моря і землі. Прошу дотримуватися процедури виведення всіх людей, у тому числі військових, з території "Азовсталі". Припиніть цей кошмар".

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Теми: МаріупольТуреччинаокупаціяАзов
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