Кримський татарин, що рятує заблокованих на "Азовсталі", просить Туреччину допомогти
Медик, який надає допомогу заблокованим на "Азовсталі" людям, записав звернення до турецької влади. Він просить врятувати життя маріупольців та українських захисників, які потерпають від нестачі медикаментів та їжі, деякі з них через це помирають.
Джерело: відео лікаря
Пряма мова: "Я не пам’ятаю, який сьогодні день війни. Гинуть люди, хто від куль, хто від голоду, поранені – від нестачі ліків, від жахливих умов. У нас немає часу, я не знаю, чи буде завтра. Я мусульманин, кримський татарин, нащадок Ґіреїв.
До окупації вивчав медицину. Зараз надаю медичну допомогу пораненим на "Азовсталі". Я ніколи не бачив смерті до війни. Працював на швидкій допомозі. Завжди допомагав людям, чим міг. Але тут, у 2022 році, мені боляче дивитися, як люди вмирають на руках від гнійних ран, від простої відсутності антибіотиків. Нас постійно бомбардують з повітря, моря і землі. Прошу дотримуватися процедури виведення всіх людей, у тому числі військових, з території "Азовсталі". Припиніть цей кошмар".
"Гинуть люди, хто від куль, хто від голоду. Поранені – від нестачі ліків, від жахливих умов. У нас немає часу, я не знаю, чи буде завтра", - лікар, кримський татарин, просить Туреччину допомогти заблокованим на "Азовсталі"людям pic.twitter.com/kCd8plhxAx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 5, 2022
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Окупанти третю добу продовжують штурм заводу "Азовсталь", де перебувають українські захисники та цивільні. Українські військові опублікували відео ворожого штурму та пожежі.