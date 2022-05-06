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Мотивація, оснащення і цінності – Павлюк розповів, як змінились ЗСУ з 2014 року

Ірина БалачукП'ятниця, 6 травня 2022, 13:49
Мотивація, оснащення і цінності – Павлюк розповів, як змінились ЗСУ з 2014 року
Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

Кардинальна відмінність української армії від російської полягає в тому, що українські захисники  дуже мотивовані, а командири намагаються не просто виконати завдання, а й зберегти особовий склад.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Павлюка: "Найголовніше і чим ми відрізняємося – це мотивація та підхід до виконання завдань.

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Ми знаємо, за що воюємо, у нас є цінності, заради яких ми будемо боротися до кінця. Ми маємо гнучку систему управління, де кожен командир має право і здатний приймати рішення залежно від обстановки, якщо воно не суперечить головному задуму бою. Це наша кардинальна відмінність від окупантів, де одноосібно приймається рішення і виконується, незважаючи на адекватність, доцільність та втрати. Ніхто з них (росіян – ред.) не цінує своїх солдат".

Деталі: Крім того, за словами Павлюка "будь-який командир – це насамперед батько для свої підлеглих, який все зробить для того, щоб не лише виконати завдання, а й зберегти особовий склад".

Він також додав, що за останні 8 років загалом дуже змінилася українська армія. Зокрема, є велика різниця в оснащенні. Наразі покращився зв'язок, є РЕБ, з’явились бойові БПЛА, ефективна артилерійська розвідка.

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Крім того, наразі "зовсім інший підхід до підготовки військових фахівців – від снайпера до екіпажу бойової машини та підрозділів".

За словами Павлюка, в Україні вже є "своя каста професіоналів, які вміло виконують своє завдання і нічим не поступаються іноземним фахівцям". Він навів приклад, що два танки ЗСУ, екіпажі яких до війни брали участь у змаганнях на кращий танковий екіпаж, в одному бою знищили до десятка танків та бойових машин противника.

Також, за словами голови ОВА, велику роль відіграли навчання з іноземцями – нині в Україні "зовсім інший підхід до прийняття рішень, до постановки завдань, до контролю за ситуацією".

Усе це, підкреслив Павлюк, є вагомим внеском у перемогу.

Теми: Збройні силиУкраїнавійна
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