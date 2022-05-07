Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь
7 травня відновили залізничного сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка зі столиці уже прибула на вокзал.
Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram
Пряма мова Маркушина: "Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка".
На ірпінський залізничний вокзал прибула перша електричка. Залізничне сполучення Ірпінь – Київ уже працює! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/zX0lGxBjLU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022
Деталі: Мер подякував керівництву та колективу Укрзалізниці, міністру інфраструктури та Офісу президента за допомогу у швидкому відновленні залізничного мосту.
Залізничне сполучення Ірпінь – Київ відновили! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/N9ZSewl5UX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- 28 березня після близько місяця окупації Ірпінь на Київщині звільнили від російських окупантів.
- З 11 квітня запрацював тимчасовий міст, який з’єднав Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом.
- З 25 квітня між Києвом та звільненим від окупантів Ірпенем курсують маршрутки. Також відновили роботу супермаркети.
- 3 травня Маркушин заявив, що Ірпінь "оживає", а отже скоро мешканці зможуть повертатися додому. Наразі комунальні служби завершують відновлювати життєво необхідне забезпечення Ірпеня водою, світлом та газом.