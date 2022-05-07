Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь

7 травня відновили залізничного сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка зі столиці уже прибула на вокзал.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка".

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На ірпінський залізничний вокзал прибула перша електричка. Залізничне сполучення Ірпінь – Київ уже працює! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/zX0lGxBjLU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022

Деталі: Мер подякував керівництву та колективу Укрзалізниці, міністру інфраструктури та Офісу президента за допомогу у швидкому відновленні залізничного мосту.

Залізничне сполучення Ірпінь – Київ відновили! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/N9ZSewl5UX ВІДЕО ДНЯ May 7, 2022

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