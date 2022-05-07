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Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь

Ірина БалачукСубота, 7 травня 2022, 09:41
Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь
Скриншот з відео Маркушина

7 травня відновили залізничного сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка зі столиці уже прибула на вокзал.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин у Telegram

Пряма мова Маркушина: "Маємо залізничне сполучення! Сьогодні вперше за кілька тижнів на ірпінський залізничний вокзал прибула електричка". 

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Деталі: Мер подякував керівництву та колективу Укрзалізниці, міністру інфраструктури та Офісу президента за допомогу у швидкому відновленні залізничного мосту. 

Передісторія:

Теми: ІрпіньзалізницяКиїв
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