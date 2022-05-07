Мост восстановили: первая электричка прибыла в Ирпень

7 мая возобновили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом, первая электричка из столицы уже прибыла на вокзал.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Имеем железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка".

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На ірпінський залізничний вокзал прибула перша електричка. Залізничне сполучення Ірпінь – Київ уже працює! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/zX0lGxBjLU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022

Детали: Мэр поблагодарил руководство и коллектив Укрзализныци, министра инфраструктуры и Офис президента за помощь в быстром восстановлении железнодорожного моста.

Залізничне сполучення Ірпінь – Київ відновили! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/N9ZSewl5UX ВИДЕО ДНЯ May 7, 2022

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