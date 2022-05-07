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Мост восстановили: первая электричка прибыла в Ирпень

Ирина БалачукСуббота, 7 мая 2022, 09:41
Мост восстановили: первая электричка прибыла в Ирпень
Скриншот из видео Маркушина

7 мая возобновили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом, первая электричка из столицы уже прибыла на вокзал.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Имеем железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка".

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Детали: Мэр поблагодарил руководство и коллектив Укрзализныци, министра инфраструктуры и Офис президента за помощь в быстром восстановлении железнодорожного моста.

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Темы: Ирпеньжелезная дорогаКиев
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