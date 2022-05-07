Мост восстановили: первая электричка прибыла в Ирпень
7 мая возобновили железнодорожное сообщение Ирпеня с Киевом, первая электричка из столицы уже прибыла на вокзал.
Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram
Прямая речь Маркушина: "Имеем железнодорожное сообщение! Сегодня впервые за несколько недель на ирпенский железнодорожный вокзал прибыла электричка".
На ірпінський залізничний вокзал прибула перша електричка. Залізничне сполучення Ірпінь – Київ уже працює! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/zX0lGxBjLU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022
Детали: Мэр поблагодарил руководство и коллектив Укрзализныци, министра инфраструктуры и Офис президента за помощь в быстром восстановлении железнодорожного моста.
Залізничне сполучення Ірпінь – Київ відновили! Відео з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина pic.twitter.com/N9ZSewl5UX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 28 марта после около месяца оккупации Ирпень на Киевщине освободили от российских оккупантов.
- С 11 апреля заработал временный мост, соединивший Ирпень, Бучу, Гостомель, Ворзель с Киевом.
- С 25 апреля между Киевом и освобожденным от оккупантов Ирпенем курсируют маршрутки. Также возобновили работу супермаркеты.
- 3 мая Маркушин заявил, что Ирпень "оживает", а значит, скоро жители смогут возвращаться домой. Коммунальные службы уже заканчивают восстанавливать водо-, электро- и газоснабжение города.