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Посольство Росії в Польщі скасувало широкі святкування 9 травня: боїться

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 20:16

Посольство РФ у Польщі заявило, що "змушене обмежити" формат заходів 9 травня після "валу закликів в інтернеті до протестних акцій аж до фізичного насильства".

Заяву російського посла у Варшаві наводить підконтрольне Кремлю агентство "РИА Новости", пише "Європейська правда".

Сергєй Андрєєв заявив, що російські дипломатів, мовляв, захищені імунітетом, "але наші польські друзі та співвітчизники ризикують тим, що їх під надуманим приводом можуть притягнути до відповідальності".

"Ми ухвалили рішення у запланованому форматі захід не проводити", - сказав Андрєєв.

Тому 9 травня посол із дружиною та старшими дипломатами у понеділок прийдуть на цвинтарі радянських воїнів та покладуть вінок на відзначення Дня Перемоги. Інших заходів не буде.

Як повідомив раніше мер Варшави  Рафал Тшасковський, російське посольство мало намір організувати святкування Дня Перемоги 9 травня і звернулося до МЗС Польщі за сприянням, але отримало "негативну реакцію".

За його словами, він сам категорично проти будь-яких святкувань росіян.

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"Жодна польська установа не повинна бути задіяна у цій ініціативі. Більше того, її слід було б заборонити. У Варшаві не має бути місця для святкування агресора", - заявив Тшасковський.

Теми: РосіяПольща9 травня
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