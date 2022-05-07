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Правлячі німецькі соціал-демократи переглянуть політику щодо Росії

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 23:16

Лідер правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінгбайль заявив, що його партія перегляне свою політику щодо Росії.

Про це він заявив виданню "Welt am Sonntag", повідомляє "Європейська правда".

"Якщо в основній програмі СДПН йдеться, що безпека в Європі може бути досягнута лише з Росією, то ми бачимо, що на нинішньому фоні війни це вже не так", - сказав він. 

Нові засади зовнішньої політики та політики безпеки має визначити внутрішньопартійна комісія.

"У майбутньому нам доведеться набагато тісніше співпрацювати з країнами Східної Європи", - додав Клінгбайль, відзначивши, що партія занадто багато зосереджувалася на Росії.

Як відомо, колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер досі є членом СДПН попри те, що він відмовляється змінити свою проросійську позицію навіть після вторгнення РФ в Україну.

Теми: НімеччинаРосія
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