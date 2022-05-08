У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що демократи збираються працювати якомога швидше, щоб оперативно прийняти новий законопроєкт, направлений на підтримку України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв’ю Face the Nation.
"Я думаю, що ми зможемо зробити це якнайшвидше. Ми маємо велику двопартійність з точки зору нашої підтримки боротьби за демократію, яку проводить народ України", - заявила вона.
Нагадаємо, минулого тижня Байден попросив у Конгресу $33 млрд для України, з них понад 20 млрд – на військову допомогу. Показово, що частина з цих коштів буде бути залучена завдяки продажу арештованого майна російських олігархів.
Цей пакет набагато більший за попередні – минулого місяця Конгрес схвалив виділення для допомоги Україні $13,6 млрд.
А нещодавно Джо Байден закликав Конгрес "швидко" прийняти цей пакет військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.
Нагадаємо, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня відвідала Київ.