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У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд

"Європейська правда"Неділя, 8 травня 2022, 20:46

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що демократи збираються працювати якомога швидше, щоб оперативно прийняти новий законопроєкт, направлений на підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона заявила в інтерв’ю Face the Nation.

"Я думаю, що ми зможемо зробити це якнайшвидше. Ми маємо велику двопартійність з точки зору нашої підтримки боротьби за демократію, яку проводить народ України", - заявила вона.

Нагадаємо, минулого тижня Байден попросив у Конгресу $33 млрд для України, з них понад 20 млрд – на військову допомогу. Показово, що частина з цих коштів буде бути залучена завдяки продажу арештованого майна російських олігархів.

Цей пакет набагато більший за попередні – минулого місяця Конгрес схвалив виділення для допомоги Україні $13,6 млрд.

А нещодавно  Джо Байден закликав Конгрес "швидко" прийняти цей пакет військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Нагадаємо, що спікер Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня відвідала Київ.

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Теми: СШАУкраїнагроші
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