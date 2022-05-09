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Генсек ООН "приголомшений повідомленням" про бомбардування школи на Луганщині

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 02:23
Генсек ООН приголомшений повідомленням про бомбардування школи на Луганщині
Гутерреш, фото: ОП

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш "приголомшений повідомленням" про бомбардування росіянами школи в Білогорівці на Луганщині, де переховувалися люди.

Джерело: заява речника генсека Сфефана Дюжарріка

Дослівно: "Ця атака є ще одним нагадуванням, що в цій війні, як і в багатьох інших конфліктах, найвищу ціну платять цивільні особи".

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"Організація Об’єднаних Націй та її гуманітарні партнери в Україні продовжуватимуть підтримувати тих, чиє життя зруйнувала війна".

Деталі: У заяві йдеться про те, що "генеральний секретар повторює, що цивільне населення та цивільна інфраструктура завжди повинні бути захищені під час війни.

Ця війна має закінчитися, а мир має бути встановлений відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй та міжнародного права".

ВІДЕО ДНЯ

У заяві Дюжарріка не згадується, що бомбардування на Луганщині, зокрема і школи Білогорівці, здійснюють війська РФ.

Передісторія:

  • Російські окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в селі Білогорівка на Луганщині, де від обстрілів ховалося 90 людей.
  • Повідомлялося про 60 загиблих від бомбардування.

Теми: ООНвійнаЛуганська область
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