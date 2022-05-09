Генсек ООН "потрясен сообщением" о бомбардировке школы в Луганской области
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш " потрясен сообщением" о бомбардировке россиянами школы в Белогоровке на Луганщине, где прятались люди.
Источник: заявление пресс-секретаряя генсека Сфефана Дюжаррика
Дословно: "Эта атака является еще одним напоминанием, что в этой войне, как и во многих других конфликтах, наивысшую цену платят гражданские лица".
"Организация Объединенных Наций и ее гуманитарные партнеры в Украине будут продолжать поддерживать тех, чья жизнь разрушила война".
Детали: В заявлении говорится, что "генеральный секретарь повторяет, что гражданское население и гражданская инфраструктура всегда должны быть защищены во время войны.
Эта война должна закончиться, а мир должен быть установлен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и международным правом".
В заявлении Дюжаррика не упоминается, что бомбардировки, в том числе школы Белогоровцы, осуществляют войска РФ.
Предыстория:
- Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.
- Сообщалось о 60 погибших от бомбежки.