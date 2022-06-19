Росія змушує мовчати родичів моряків із затонулого крейсера "Москва" – ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу потопленого крейсера "Москва".

Джерело: ГУР Міноборони

Дослівно: "Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російські моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів. 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, дотепер вважаються зниклими безвісті. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.

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Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі".

Деталі: За даними української розвідки, родичів загиблих російських моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади Росії та соціального забезпечення.

"Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів, яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків", – заявляє ГУР.

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Долсівно: "Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять "роз'яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.

Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати".

Цьому передувало: У Росії батькам матросів підбитого крейсера "Москва" пропонували добровільно визнати синів "померлими внаслідок катастрофи", при цьому не зараховуючи їх до учасників бойових дій.

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