Росія змушує мовчати родичів моряків із затонулого крейсера "Москва" – ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України стверджує, що Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу потопленого крейсера "Москва".
Джерело: ГУР Міноборони
Дослівно: "Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російські моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на "Москві" родичів. 27 членів екіпажу, серед яких 19 строковиків, дотепер вважаються зниклими безвісті. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.
Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі".
Деталі: За даними української розвідки, родичів загиблих російських моряків відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади Росії та соціального забезпечення.
"Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів, яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків", – заявляє ГУР.
Долсівно: "Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ, до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять "роз'яснювальну роботу" з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.
Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері "Москва", продовжує зростати".
Цьому передувало: У Росії батькам матросів підбитого крейсера "Москва" пропонували добровільно визнати синів "померлими внаслідок катастрофи", при цьому не зараховуючи їх до учасників бойових дій.
Передісторія:
- 13 квітня влада України повідомила, що завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- Експерти припускали, що половина екіпажа загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків.
- Родичі моряків "Москви" шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.
- 15 травня оперативне командування "Південь" опублікувало останні переговори з крейсера "Москва".