Россия заставляет молчать родственников моряков с затонувшего крейсера "Москва" - ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа потопленного крейсера "Москва".
Источник: ГУР Минобороны
Дословно: "Чиновники и спецслужбы продолжают вынуждать семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках.
27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор числятся пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.
Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Якобы он получил такой приказ после взрывов на корабле".
Детали: По данным украинской разведки, родственников погибших российских моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании Черноморского флота, так и в органах власти России и социального обеспечения.
"Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", - заявляет ГУР.
Долсовно: "Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят разъяснительную работу с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.
Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти".
Этому предшестовало: В России родителям матросов подбитого крейсера "Москва" предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы", при этом не причисляя их к участникам боевых действий.
Предыстория:
- 13 апреля власти Украины сообщили, что нанесли удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
- Эксперты допускали, что половина экипажа погибли или ранены. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.
- Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.
- 15 мая оперативное командование "Юг" опубликовало последние переговоры с крейсером "Москва".