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Россия заставляет молчать родственников моряков с затонувшего крейсера "Москва" - ГУР

Елена РощинаВоскресенье, 19 июня 2022, 12:38

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что Россия отказывается признавать погибшими 27 членов экипажа потопленного крейсера "Москва".

Источник: ГУР Минобороны

Дословно: "Чиновники и спецслужбы продолжают вынуждать семьи российских моряков скрывать информацию о своих погибших на "Москве" родственниках. 

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27 членов экипажа, среди которых 19 срочников, до сих пор числятся пропавшими без вести. В Севастополе официально похоронили только мичмана Вахрушева.

Командир крейсера капитан первого ранга Куприн, который в нарушение устава одним из первых покинул корабль, объясняет свой поступок попыткой спасти именно срочников. Якобы он получил такой приказ после взрывов на корабле".

Детали: По данным украинской разведки, родственников погибших российских моряков отказываются принимать как в командовании ВМФ РФ и командовании Черноморского флота, так и в органах власти России и социального обеспечения.

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"Их направляют в группу психологов, медиков и юристов, специально созданную для сокрытия информации о погибших и пропавших без вести оккупантах-срочниках", - заявляет ГУР.

Долсовно: "Узнав о желании родственников обнародовать информацию о погибших в СМИ, к ним домой и по месту работы приходят сотрудники ФСБ и проводят разъяснительную работу с угрозами об уголовной ответственности за разглашение государственной тайны.

Социальное напряжение среди родственников россиян, погибших на крейсере "Москва", продолжает расти".

Этому предшестовало: В России родителям матросов подбитого крейсера "Москва" предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы", при этом не причисляя их к участникам боевых действий. 

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Темы: Росcиявойнапропагандаразведка
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