Коригувальника російських обстрілів впіймали на Сумщині
Четвер, 2 червня 2022, 11:16
Правоохоронці затримали жителя Сумщини, який передавав дані про переміщення військових ЗСУ та координати для обстрілів.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: За даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ.
Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних сил, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.
Йому оголосили підозру в державній зраді.
Нагадаємо: СБУ затримала зрадника, який коригував ракетні обстріли на Львівщині.