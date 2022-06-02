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Коригувальника російських обстрілів впіймали на Сумщині

Роман ПетренкоЧетвер, 2 червня 2022, 11:16
Коригувальника російських обстрілів впіймали на Сумщині
фото огп

Правоохоронці затримали жителя Сумщини, який передавав дані про переміщення військових ЗСУ та координати для обстрілів.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, чоловік з перших днів війни почав співпрацювати з представником спецслужби РФ.

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Він передавав йому інформацію щодо переміщення військових Збройних сил, а також надавав координати для обстрілів населених пунктів однієї з громад.

Йому оголосили підозру в державній зраді.

Нагадаємо: СБУ затримала зрадника, який коригував ракетні обстріли на Львівщині.

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Теми: Сумська областьобстрілдержзрадаРосія
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