Люксембург готовий підтримати статус кандидата на членство в ЄС для України

Прем’єр-міністр Люксембурга Ксав’є Беттель зазначив, що його країна готова підтримати наступні кроки для руху України до членства у ЄС, вочевидь, маючи на увазі надання статусу країни-кандидата, у разі позитивного висновку Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Україна подала заявку на вступ до ЄС. Люксембург не заперечуватиме проти позитивного висновку Єврокомісії - навпаки. Якщо висновок ЄК буде з певними умовами - ми готові допомогти виконати ці умови", - зазначив міністр.

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🇺🇦 has submitted its application to become a for EU membership. 🇱🇺 will not oppose a positive opinion from the @EU_Commission - on the contrary. Should the Commission's opinion be conditional, we will be ready to assist you in fulfilling these conditions. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 2, 2022

Ксав’є Беттель також наголосив, що Росія має припинити агресію і повернутися до дипломатичних методів.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше цього ж дня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог.

Як відомо, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці. Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

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