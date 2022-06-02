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Люксембург готовий підтримати статус кандидата на членство в ЄС для України

Четвер, 2 червня 2022, 18:29
ксав'єр беттель. фото: getty images

Прем’єр-міністр Люксембурга Ксав’є Беттель зазначив, що його країна готова підтримати наступні кроки для руху України до членства у ЄС, вочевидь, маючи на увазі надання статусу країни-кандидата, у разі позитивного висновку Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Україна подала заявку на вступ до ЄС. Люксембург не заперечуватиме проти позитивного висновку Єврокомісії - навпаки. Якщо висновок ЄК буде з певними умовами - ми готові допомогти виконати ці умови", - зазначив міністр. 

Ксав’є Беттель також наголосив, що Росія має припинити агресію і повернутися до дипломатичних методів. 

Нагадаємо, раніше цього ж дня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен підтримати вступ України до блоку, зберігаючи при цьому виконання всіх стандартів та вимог.

Як відомо, лідери ЄС погодилися на червневій зустрічі розглянути заявки України, Грузії та Молдови на членство у блоці. Однак серед країн ЄС немає одностайності щодо надання Україні кандидатського статусу.

Дивіться нове відео "Європейської правди" - Новий виклик для України: статус кандидата у ЄС можуть затримати. Що відбувається, і чому?

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Теми: ЄСєвроінтеграціяБразилія
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