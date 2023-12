Люксембург готовий підтримати статус кандидата на членство в ЄС для України

Прем’єр-міністр Люксембурга Ксав’є Беттель зазначив, що його країна готова підтримати наступні кроки для руху України до членства у ЄС, вочевидь, маючи на увазі надання статусу країни-кандидата, у разі позитивного висновку Єврокомісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Україна подала заявку на вступ до ЄС. Люксембург не заперечуватиме проти позитивного висновку Єврокомісії - навпаки. Якщо висновок ЄК буде з певними умовами - ми готові допомогти виконати ці умови", - зазначив міністр.

🇺🇦 has submitted its application to become a for EU membership. 🇱🇺 will not oppose a positive opinion from the @EU_Commission - on the contrary. Should the Commission's opinion be conditional, we will be ready to assist you in fulfilling these conditions.