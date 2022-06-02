Люксембург готов поддержать статус кандидата на членство в ЕС для Украины

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что его страна готова поддержать следующие шаги для движения Украины в членство в ЕС, очевидно, имея в виду предоставление статуса страны-кандидата, в случае положительного заключения Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Украина подала заявку на вступление в ЕС. Люксембург не будет возражать против положительного заключения Еврокомиссии – наоборот. Если вывод ЕК будет с определенными условиями – мы готовы помочь выполнить эти условия", - отметил министр.

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🇺🇦 has submitted its application to become a for EU membership. 🇱🇺 will not oppose a positive opinion from the @EU_Commission - on the contrary. Should the Commission's opinion be conditional, we will be ready to assist you in fulfilling these conditions. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) June 2, 2022

Ксавье Беттель также подчеркнул, что Россия должна прекратить агрессию и вернуться к дипломатическим методам.

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Напомним, ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом исполнение всех стандартов и требований.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

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