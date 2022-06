Люксембург готов поддержать статус кандидата на членство в ЕС для Украины

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что его страна готова поддержать следующие шаги для движения Украины в членство в ЕС, очевидно, имея в виду предоставление статуса страны-кандидата, в случае положительного заключения Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Украина подала заявку на вступление в ЕС. Люксембург не будет возражать против положительного заключения Еврокомиссии – наоборот. Если вывод ЕК будет с определенными условиями – мы готовы помочь выполнить эти условия", - отметил министр.

🇺🇦 has submitted its application to become a for EU membership. 🇱🇺 will not oppose a positive opinion from the @EU_Commission - on the contrary. Should the Commission's opinion be conditional, we will be ready to assist you in fulfilling these conditions.