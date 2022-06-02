Люксембург готов поддержать статус кандидата на членство в ЕС для Украины

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что его страна готова поддержать следующие шаги для движения Украины в членство в ЕС, очевидно, имея в виду предоставление статуса страны-кандидата, в случае положительного заключения Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Украина подала заявку на вступление в ЕС. Люксембург не будет возражать против положительного заключения Еврокомиссии – наоборот. Если вывод ЕК будет с определенными условиями – мы готовы помочь выполнить эти условия", - отметил министр.

🇺🇦 has submitted its application to become a for EU membership. 🇱🇺 will not oppose a positive opinion from the @EU_Commission - on the contrary. Should the Commission's opinion be conditional, we will be ready to assist you in fulfilling these conditions. June 2, 2022

Ксавье Беттель также подчеркнул, что Россия должна прекратить агрессию и вернуться к дипломатическим методам.

Напомним, ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом исполнение всех стандартов и требований.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

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