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Люксембург готов поддержать статус кандидата на членство в ЕС для Украины

Четверг, 2 июня 2022, 18:29
Люксембург готов поддержать статус кандидата на членство в ЕС для Украины
ксавьер беттель. фото: getty images

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что его страна готова поддержать следующие шаги для движения Украины в членство в ЕС, очевидно, имея в виду предоставление статуса страны-кандидата, в случае положительного заключения Еврокомиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Украина подала заявку на вступление в ЕС. Люксембург не будет возражать против положительного заключения Еврокомиссии – наоборот. Если вывод ЕК будет с определенными условиями – мы готовы помочь выполнить эти условия", - отметил министр. 

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Ксавье Беттель также подчеркнул, что Россия должна прекратить агрессию и вернуться к дипломатическим методам.

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Напомним, ранее в этот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать вступление Украины в блок, сохраняя при этом исполнение всех стандартов и требований.

Как сообщалось, лидеры ЕС согласились на июньской встрече рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на членство в блоке.

Смотрите новое видео "Европейской правды" Новый вызов для Украины: статус кандидата в ЕС могут задержать. Что происходит и почему?

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Темы: ЕСевроинтеграцияБразилия
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