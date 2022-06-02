Статус кандидати в члени ЄС для нас не дрібниця, а мотивація боротися – Зеленський

Президент Володимир Зеленський попросив лідерів Європейського Союзу не проґавити історичний шанс надати Україні статус країни-кандидата в члени ЄС, аби українські захисники мали мотивацію боронити європейські цінності.

Джерело: виступ Зеленського на Міжнародному безпековому форумі в Братиславі перед керівниками Європейського Союзу

Пряма мова Зеленського: "Зброя – це, правда, "номер один". Зброя – вона різна. Ми говоримо не тільки про артилерію, ми говоримо не тільки про різні ракетні системи. Ми говоримо про ту зброю, яка об’єднує наш народ. Бо сам по собі наш народ, і єдність будь-якого народу – це найголовніша зброя будь-якої держави. І об’єднання народу залежить від мотивації.

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І якщо ви не будете втомлюватися нас підтримувати духом, силою, політично – український народ теж не втомиться захищати ті самі цінності.

Коли ми говоримо: чим допомогти? Ми всі розуміємо, що питання членства в Європейському Союзі вирішується не за один день і не за місяць – це зрозуміло. Зараз однією з таких мотивацій для об’єднання наших людей і щодо віри – віри, що Європа дійсно вважає нас рідними, сильними, потужними. Такою мотивацією є кандидатство в члени Європейського Союзу.

Хтось із лідерів каже: "Це просто технічна річ. Почекайте, прийде час, відповідний час і прийде цей момент". Ні! Повірте мені – я знаю, про що я говорю. Повага – це велика мотивація. І частина цієї поваги – це відчувати себе рідними. Кандидатство в члени ЄС – це така дрібниця, але для нас вона важлива. Для когось з лідерів – це дрібниця, для членів ЄС – це пройдений етап, а для нас – це мотивація. Не забувайте про такі мотивації!"

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Деталі: Ведучий конференції запитав Зеленського, чим європейські лідери можуть допомогти Україні вже просто зараз.

Президент закликав лідерів ЄС бути об’єднаними в підтримці України. Зеленський занепокоєний, що під час ухвалення чергового пакету санкцій ЄС проти Росії були сигнали певного розколу.

Він доповнив свою тезу, що в українського народу є історичні тривалі відносини з частиною народів ЄС. І лідери таких держав не можуть наважуватися загравати з Росією на шкоду історичним зв’язкам свого народу з українцями й Україною.

У залі була присутня зокрема голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка публічно підтримує надання Україні статусу "кандидата в члени ЄС" на саміті лідерів у червні.

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Кандидатський статус для України: аргументи на користь та на шкоду Києву | Європейська правда

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