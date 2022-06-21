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Британська розвідка: Україна зриває плани РФ контролювати західну частину Чорного моря

"Європейська правда"Вівторок, 21 червня 2022, 09:25

Україна значною мірою вже нейтралізувала спроможність Росії контролювати Чорне море у північно-західній частині.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 21 червня.

У ньому нагадують, що 17 червня Україна заявила про ураження російського корабля біля острова Зміїного, ціллю якого "майже точно" став російський буксир "Спасатель Василий Бех", що доставляв зброю і особовий склад на острів, і це було перше успішне використання протикорабельних ракет Harpoon, наданих західними партнерами. 

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"Знищення російського корабля з постачальної місії демонструє труднощі, з якими зіткнулася Росія у спробі підтримувати своїх військових, які окупували Зміїний", – йдеться в огляді.

"Спроможності української берегової оборони значною мірою нейтралізували спроможність РФ встановити контроль над морем і розмістити сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало реалізацію початкового оперативного задуму російського вторгнення, що включав створення загрози для Одеської області з моря", - вважають британські розвідники.

У попередньому огляді повідомлялося, що повітряні сили Росії у війні з Україною виявились недостатньо ефективними, і це могло стати одним з визначальних факторів дуже обмежених успіхів РФ.

Теми: війнаРосіяЧорне морерозвідка
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