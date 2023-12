Британская разведка: Украина срывает планы РФ контролировать западную часть Черного моря

Украина уже в значительной степени нейтрализовала способность России контролировать Черное море в северо-западной части.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 21 июня.

В нем напоминают, что 17 июня Украина заявила о поражении российского корабля у острова Змеиного, целью "почти точно" стал доставлявший на остров оружие и личный состав российский буксир "Спасатель Василий Бех", и это было первое успешное использование противокорабельных ракет Harpoon, предоставляемых западными партнерами.

"Уничтожение российского корабля с миссии снабжения демонстрирует трудности, с которыми столкнулась Россия в попытке поддерживать своих военных, оккупировавших Змеиный", – говорится в обзоре.

"Способности украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность РФ установить контроль над морем и разместить силы в северо-западной части Черного моря. Это помешало реализации первоначального оперативного замысла российского вторжения, предусматривавшего создание угрозы для Одесской области с моря", – считают британские разведчики.

