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Британская разведка: Украина срывает планы РФ контролировать западную часть Черного моря

"Европейская правда"Вторник, 21 июня 2022, 09:25

Украина уже в значительной степени нейтрализовала способность России контролировать Черное море в северо-западной части.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 21 июня.

В нем напоминают, что 17 июня Украина заявила о поражении российского корабля у острова Змеиного, целью "почти точно" стал доставлявший на остров оружие и личный состав российский буксир "Спасатель Василий Бех", и это было первое успешное использование противокорабельных ракет Harpoon, предоставляемых западными партнерами.

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"Уничтожение российского корабля с миссии снабжения демонстрирует трудности, с которыми столкнулась Россия в попытке поддерживать своих военных, оккупировавших Змеиный", – говорится в обзоре.

"Способности украинской береговой обороны в значительной степени нейтрализовали способность РФ установить контроль над морем и разместить силы в северо-западной части Черного моря. Это помешало реализации первоначального оперативного замысла российского вторжения, предусматривавшего создание угрозы для Одесской области с моря", – считают британские разведчики.

Накануне в обзоре сообщалось, что воздушные силы России в войне с Украиной оказались недостаточно эффективными и это могло стать одним из определяющих факторов очень ограниченных успехов РФ.

Темы: войнаРосcияЧерное мореразведка
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