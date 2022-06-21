Вцілілих моряків "Москви" хочуть знову послати на війну в Україну, батьки - проти

Батьки російських строковиків, що вижили на затонулому крейсері "Москва", розповідають, що їхніх синів знову хочуть відправити на війну проти України.

Джерело: "Новая газета.Європа" з посиланням на звернення батьків

Деталі: Батьки вимагають не відправляти моряків до зони бойових дій.

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У своєму листі до військової прокуратури Севастополя, Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини підписанти повідомили, що строковиків досі не перевели на сушу — всупереч обіцянкам.

Наразі, за даними батьків, вони утримуються на сторожовому кораблі "Ладний", який було введено в експлуатацію у 1981 році. Рідні матросів стверджують, що корабель потребує ремонту та не дуже придатний для походів.

За деякою інформацією від російських військовослужбовців сторожовий корабель "Ладний" має вийти в море приблизно 30 червня для участі у бойових діях.

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У листі сказано, що зараз на кораблі перебувають 49 строковиків з крейсера "Москва". Багато хто з них не хоче знову брати участь у війні.

Дослівно: "Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно задіяні в СВО (спеціальна військова операція, як називає війну режим Путіна -ред.) на крейсері "Москва", отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях, тих, хто пережив психологічно травмуючу ситуацію".

Нагадаємо: У Росії батькам матросів підбитого крейсера "Москва" пропонували добровільно визнати синів "померлими внаслідок катастрофи", при цьому не зараховуючи їх до учасників бойових дій.

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