Вцілілих моряків "Москви" хочуть знову послати на війну в Україну, батьки - проти
Батьки російських строковиків, що вижили на затонулому крейсері "Москва", розповідають, що їхніх синів знову хочуть відправити на війну проти України.
Джерело: "Новая газета.Європа" з посиланням на звернення батьків
Деталі: Батьки вимагають не відправляти моряків до зони бойових дій.
У своєму листі до військової прокуратури Севастополя, Комітету солдатських матерів та до уповноваженого з прав людини підписанти повідомили, що строковиків досі не перевели на сушу — всупереч обіцянкам.
Наразі, за даними батьків, вони утримуються на сторожовому кораблі "Ладний", який було введено в експлуатацію у 1981 році. Рідні матросів стверджують, що корабель потребує ремонту та не дуже придатний для походів.
За деякою інформацією від російських військовослужбовців сторожовий корабель "Ладний" має вийти в море приблизно 30 червня для участі у бойових діях.
У листі сказано, що зараз на кораблі перебувають 49 строковиків з крейсера "Москва". Багато хто з них не хоче знову брати участь у війні.
Дослівно: "Наші діти, військовослужбовці строкової служби, вже були неправомірно задіяні в СВО (спеціальна військова операція, як називає війну режим Путіна -ред.) на крейсері "Москва", отримали бойові психічні травми внаслідок катастрофи. Ми вважаємо неприпустимим нове залучення до участі в бойових діях, тих, хто пережив психологічно травмуючу ситуацію".
Нагадаємо: У Росії батькам матросів підбитого крейсера "Москва" пропонували добровільно визнати синів "померлими внаслідок катастрофи", при цьому не зараховуючи їх до учасників бойових дій.
Передісторія:
- 13 квітня стало відомо, що Україна завдала удару ракетами "Нептун" по російському крейсеру "Москва".
- 14 квітня Міноборони РФ підтвердило вибух на крейсері, але заявило, що на борту здетонував боєкомплект, моряків евакуювали, а сам крейсер "зберіг плавучість". Потім російське міністерство заявило, що "Москва" затонула під час буксирування до Севастополя в умовах шторму.
- Експерти припускали, що половина екіпажа загинули чи поранені. Журналісти-розслідувачі вважали, що екіпаж крейсера "Москва" міг на дві третини складатися зі строковиків.
- Родичі моряків "Москви" шукали їх, отримували відповідь, що крейсер не виконував бойового завдання, а бійці зникли безвісти. Водночас ті, хто вижив, розповідали, що крейсер ішов із десантом до Одеси.
- 15 травня оперативне командування "Південь" опублікувало останні переговори з крейсера "Москва".