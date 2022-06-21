Выживших моряков "Москвы" хотят снова послать на войну в Украину, родители - против
Родители выживших на затонувшем крейсере "Москва" российских срочников рассказывают, что их сыновей снова хотят отправить на войну против Украины.
Источник: "Новая газета.Европа" со ссылкой на обращение родителей
Детали: Родители потребовали не отправлять моряков в зону боевых действий.
В своем письме в военную прокуратуру Севастополя, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека подписавшиеся сообщили, что срочников до сих пор не перевели на сушу — вопреки обещаниям.
Сейчас, по данным родителей, они содержатся на сторожевом корабле "Ладный", который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросов утверждают, что корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.
По некоторой информации от российских военнослужащих сторожевой корабль "Ладный" должен выйти в море предположительно 30 июня для участия в боевых действиях.
В письме сказано, что сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера "Москва". Многие из них не хотят вновь принимать участие в войне.
Дословно: "Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО (специальная военная операция, как называет войну режим Путина –ред.) на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию".
Напомним: В России родителям матросов подбитого крейсера "Москва" предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы", при этом не причисляя их к участникам боевых действий.
Предыстория:
- 13 апреля стало известно, что Украина нанесла удар ракетами "Нептун" по российскому крейсеру "Москва".
- 14 апреля Минобороны РФ подтвердило взрыв на крейсере, но заявило, что на борту сдетонировал боекомплект, моряков эвакуировали, а сам крейсер "сохранил плавучесть". Затем российское министерство заявило, что "Москва" затонула при буксировке в Севастополь в условиях шторма.
- Эксперты допускали, что половина экипажа погибли или ранены. Журналисты-расследователи считали, что экипаж крейсера "Москва" мог на две трети состоять из срочников.
- Родственники моряков "Москвы" искали их, получали ответ, что крейсер не выполнял боевое задание, а бойцы пропали без вести. В то же время выжившие рассказывали, что крейсер шел с десантом в Одессу.
- 15 мая оперативное командование "Юг" опубликовало последние переговоры с крейсером "Москва".