Выживших моряков "Москвы" хотят снова послать на войну в Украину, родители - против

Родители выживших на затонувшем крейсере "Москва" российских срочников рассказывают, что их сыновей снова хотят отправить на войну против Украины.

Источник: "Новая газета.Европа" со ссылкой на обращение родителей

Детали: Родители потребовали не отправлять моряков в зону боевых действий.

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В своем письме в военную прокуратуру Севастополя, в Комитет солдатских матерей и к уполномоченному по правам человека подписавшиеся сообщили, что срочников до сих пор не перевели на сушу — вопреки обещаниям.

Сейчас, по данным родителей, они содержатся на сторожевом корабле "Ладный", который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросов утверждают, что корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

По некоторой информации от российских военнослужащих сторожевой корабль "Ладный" должен выйти в море предположительно 30 июня для участия в боевых действиях.

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В письме сказано, что сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера "Москва". Многие из них не хотят вновь принимать участие в войне.

Дословно: "Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО (специальная военная операция, как называет войну режим Путина –ред.) на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию".

Напомним: В России родителям матросов подбитого крейсера "Москва" предлагали добровольно признать сыновей "умершими в результате катастрофы", при этом не причисляя их к участникам боевых действий.

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