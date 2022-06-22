Буданов намекнул, что часть защитников из "Азовстали" скоро может вернуться домой

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов, отвечающий за обмен украинских защитников из "Азовстали", сказал, что "в ближайшее время" надеется освободить "значимое количество" украинских пленных.

Источник: Буданов в эфире телемарафона

Прямая речь на вопрос о защитниках Мариуполя: "О судьбе почти всех (украинских военнопленных - ред.) нам четко известно. Мы занимаемся освобождением их из плена. Надеюсь, что в ближайшие сроки многие увидят своих близких уже дома...

В ближайшее время мы надеемся освободить более или менее значимое количество наших пленных и об этом сразу сообщат в СМИ".

Детали: По его словам, о конкретной дате обмена говорить рано.

Он добавил, что речь не идет об одном большом обмене: "Речь идет о поэтапном обмене этими пленными. Это не будет один обмен. Будет несколько этапов. Небольшие обмены идут постоянно".

По словам руководителя ГУР, сложнее всего договариваться об обмене находившихся на "Азовстале" руководителей украинских защитников: "О рядовом составе - гораздо легче идут вопросы. Когда речь идет о руководителях подразделений, понятно, что это гораздо сложнее".

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Буданов также сказал, что знает точное количество украинцев в российском плену и россиян в украинском, но озвучивать цифры он не стал.

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