ЗМІ отримали перехоплення розмов російських пілотів, які запускали ракети по Україні 25 червня

Білоруський журналіст Антон Мотолько оприлюднив перехоплення розмов російських військових пілотів із диспетчерами 25 червня, коли з повітряного простору Білорусі запустили ракети по території України.

Джерело: telegram-канал Motolko Help

Деталі: Російські пілоти обговорюють, як випускають ракети зі своїх літаків по території України.

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Крім того, вони узгоджують між собою ракетні запуски та курс з повітряного простору Білорусі спершу в напрямку кордону України, а потім назад до пунктів їхнього базування на аеродромах у Росії.

Перехоплення стосуються тих пілотів, які керували російськими літаками з аеродромів у Сєщі, Шайковці.

Завдяки перехопленню, в якому пліоти озвучують свої координати, можна встановити місце і час запуску різних ракет.

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В атаках росіяни застосували бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з летовища в Шайковці в Калузькій області, та винищувачі Су-34 і Су-35, які вилітали з аеродрому Сєща в Брянській області.

Вони запускали ракети класу Х-32 і Х-59МК по території Львівської, Житомирської, Київської й Чернігівської області.

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