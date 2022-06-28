ЗМІ отримали перехоплення розмов російських пілотів, які запускали ракети по Україні 25 червня
Білоруський журналіст Антон Мотолько оприлюднив перехоплення розмов російських військових пілотів із диспетчерами 25 червня, коли з повітряного простору Білорусі запустили ракети по території України.
Джерело: telegram-канал Motolko Help
Деталі: Російські пілоти обговорюють, як випускають ракети зі своїх літаків по території України.
Крім того, вони узгоджують між собою ракетні запуски та курс з повітряного простору Білорусі спершу в напрямку кордону України, а потім назад до пунктів їхнього базування на аеродромах у Росії.
Перехоплення стосуються тих пілотів, які керували російськими літаками з аеродромів у Сєщі, Шайковці.
Завдяки перехопленню, в якому пліоти озвучують свої координати, можна встановити місце і час запуску різних ракет.
В атаках росіяни застосували бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з летовища в Шайковці в Калузькій області, та винищувачі Су-34 і Су-35, які вилітали з аеродрому Сєща в Брянській області.
Вони запускали ракети класу Х-32 і Х-59МК по території Львівської, Житомирської, Київської й Чернігівської області.
Передісторія:
- 25 червня три області зазнали масованого ракетного удару з боку Білорусі. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що за суботу 25 червня росіяни випустили 45 ракет по різних українських містах.
- Близько 6:30 26 червня російські окупанти вдарили по житловому будинку й дитячому садочку в Шевченківському районі столиці. Одну ракету збили в небі над Київщиною. Рятувальники на місці дістали з-під завалів непритомну семирічну дівчинку, а потім її матір, яку завалило бетонною плитою. Батько загинув. Загальна кількість поранених становить шість осіб.
- Близько 11:30 26 червня росіяни завдали ракетних ударів по Черкащині й Чернігівщині. Поблизу Черкас пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.
- Видання New York Times показало напрямки, з яких росіяни били по різних містах України у вихідні дні 25 і 26 червня – з Каспійського й Чорного морів, а також з латків у небі над Білоруссю.
- Forbes порахували, що загальна вартість ракет, які Росія випустила по Україні за 25-26 червня, сягає 200 мільйонів доларів.