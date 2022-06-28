СМИ получили перехват разговоров российских пилотов, запускавших ракеты по Украине 25 июня

Белорусский журналист Антон Мотолько обнародовал перехват разговоров российских военных пилотов с диспетчерами 25 июня, когда из воздушного пространства Беларуси запустили ракеты по территории Украины.

Источник: telegram-канал Motolko Help

Детали: Российские пилоты обсуждают, как выпускают ракеты из своих самолетов по территории Украины.

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Кроме того, они согласовывают между собой ракетные запуски и курс по воздушному пространству Беларуси в направлении сначала границы Украины, а потом обратно к аэродромам их базирования в России.

Перехваты касаются тех пилотов, которые управляли российскими самолетами с аэродромов в Сеще и Шайковке.

Благодаря перехвату, в котором плиоты озвучивают свои координаты, можно установить место и время запуска разных ракет.

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В атаках россияне применили бомбардировщики Ту-22М3, вылетавшие из аэродрома в Шайковке в Калужской области, и истребители Су-34 и Су-35, вылетавшие с аэродрома Сеща в Брянской области.

Они запускали ракеты класса Х-32 и Х-59МК на территории Львовской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

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