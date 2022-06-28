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СМИ получили перехват разговоров российских пилотов, запускавших ракеты по Украине 25 июня

Денис КарловскийВторник, 28 июня 2022, 18:01
СМИ получили перехват разговоров российских пилотов, запускавших ракеты по Украине 25 июня
фото иллюстративное: getty images

Белорусский журналист Антон Мотолько обнародовал перехват разговоров российских военных пилотов с диспетчерами 25 июня, когда из воздушного пространства Беларуси запустили ракеты по территории Украины.

Источник: telegram-канал Motolko Help

Детали: Российские пилоты обсуждают, как выпускают ракеты из своих самолетов по территории Украины.

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Кроме того, они согласовывают между собой ракетные запуски и курс по воздушному пространству Беларуси в направлении сначала границы Украины, а потом обратно к аэродромам их базирования в России.

Перехваты касаются тех пилотов, которые управляли российскими самолетами с аэродромов в Сеще и Шайковке.

Благодаря перехвату, в котором плиоты озвучивают свои координаты, можно установить место и время запуска разных ракет.

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В атаках россияне применили бомбардировщики Ту-22М3, вылетавшие из аэродрома в Шайковке в Калужской области, и истребители Су-34 и Су-35, вылетавшие с аэродрома Сеща в Брянской области.

Они запускали ракеты класса Х-32 и Х-59МК на территории Львовской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей.

Предыстория:

  • 25 июня три области подверглись массированному ракетному удару со стороны Беларуси. В вечернем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что за субботу 25 июня россияне выпустили 45 ракет по разным украинским городам.
  • Около 6:30 26 июня российские оккупанты ударили по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы. Одну ракету сбили в небе над Киевщиной. Спасатели на месте достали из-под завалов без сознания семилетнюю девочку, а затем ее мать, которая была заваленна бетонной плитой. Отец погиб. Общее количество раненых составляет шесть человек.
  • Около 11:30 26 июня россияне нанесли ракетные удары по Черкасской и Черниговской областях. Вблизи Черкасс поврежден инфраструктурный объект, один человек погиб, еще пять человек пострадали.
  • Издание New York Times показало направления, по которым россияне били по разным городам Украины в выходные дни 25 и 26 июня – из Каспийского и Черного морей, а также из самолётов в небе над Беларусью.
  • Forbes посчитали, что общая стоимость ракет, выпущенных Россией по Украине за 25-26 июня, достигает 200 миллионов долларов.

Темы: БеларусьРосcияСМИавиа
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