Росіяни б'ють по Луганщині з вертольотів, літаків, комплексів "Точка-У", артилерії
У Луганській області за останню добу завдано значних руйнувань у Гірському й Лисичанську, а в Сєвєродонецьку, де російська армія продовжує штурмові дії, пошкоджено один із цехів "Азоту".
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Пряма мова: "Є постраждалі серед мирного населення. Так, вчора зранку внаслідок обстрілів армією РФ у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні.
Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох жителів області до іншого регіону. У поточних обставинах навіть такі поодинокі випадки рятування вкрай важливі.
Втім, ситуація в області залишається вкрай важкою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.
Авіаційні удари вертольотами Ка-52 нанесені в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару із комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську".
Деталі: За словами Гайдая, відомо про значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків.
У Лисичанську – п’ять, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції.
У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об’єднання "Азот".
Інформація по інших населених пунктах ще уточнюється.
"Зараз за підтримки артилерії російська армія продовжує штурмові дії у Сєвєродонецьку, контролює східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка", – повідомив Гайдай вранці 5 червня.
За минулу добу відбито 5 атак ворога, знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".