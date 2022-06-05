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Росіяни б'ють по Луганщині з вертольотів, літаків, комплексів "Точка-У", артилерії

Олена РощінаНеділя, 5 червня 2022, 08:18

У Луганській області за останню добу завдано значних руйнувань у Гірському й Лисичанську, а в Сєвєродонецьку, де російська армія продовжує штурмові дії, пошкоджено один із цехів "Азоту".

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай 

Пряма мова: "Є постраждалі серед мирного населення. Так, вчора зранку внаслідок обстрілів армією РФ у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні. 

Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох жителів області до іншого регіону. У поточних обставинах навіть такі поодинокі випадки рятування вкрай важливі.

Втім, ситуація в області залишається вкрай важкою. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

Авіаційні удари вертольотами Ка-52 нанесені в районах Гірського і Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару із комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську".

Деталі: За словами Гайдая, відомо про значні руйнування в Гірському, де пошкоджено 13 будинків. 

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У Лисичанську – п’ять, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції. 

У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об’єднання "Азот".

Інформація по інших населених пунктах ще уточнюється.

"Зараз за підтримки артилерії російська армія продовжує штурмові дії у Сєвєродонецьку, контролює східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка", – повідомив Гайдай вранці 5 червня.

За минулу добу відбито 5 атак ворога, знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійна
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