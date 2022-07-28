Корбан звернувся до Данілова: хоче допомогти виявляти тих, у кого є подвійне громадянство
Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням пояснити його пропозицію зізнаватись тих, у кого є подвійне громадянство, а також запропонував свою допомогу у цьому питанні.
Джерело: звернення Корбана у Facebook
Пряма мова Корбана: "Обіцяю Вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт? Причому навіть у Вашому оточенні.
Будь ласка, давайте відпрацюємо взаємодію в цьому питанні, щоб Ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проекти таємних указів про позбавлення їх громадянства України?"
Деталі: При цьому Корбан попросив секретаря РНБО пояснити, як чинитиме влада, якщо з’ясується, що у членів родини "політиків" теж є другий паспорт.
Він закликав відійти від "подвійних стандартів" і принципів "друзям – все, ворогам – закон", як це було за президента-втікача Януковича.
Він також в черговий раз наголосив, що підстав для позбавлення його громадянства немає.
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Передісторія:
- 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
- Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити "це непорозуміння".
- 26 липня Корбан повідомив, що залишив транзитну зону і проривати кордон не буде.
- 27 липня більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності попросили президента Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.
- 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.
- Раніше, 3-го червня російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що прагне отримати українське громадянство, бо "стає на бік жертви". Зеленський, коментуючи це прагнення, заявив, що Україна має "хитати" Росію, якщо має таку можливість.