Корбан звернувся до Данілова: хоче допомогти виявляти тих, у кого є подвійне громадянство

Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням пояснити його пропозицію зізнаватись тих, у кого є подвійне громадянство, а також запропонував свою допомогу у цьому питанні.

Джерело: звернення Корбана у Facebook

Пряма мова Корбана: "Обіцяю Вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт? Причому навіть у Вашому оточенні.

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Будь ласка, давайте відпрацюємо взаємодію в цьому питанні, щоб Ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проекти таємних указів про позбавлення їх громадянства України?"

Деталі: При цьому Корбан попросив секретаря РНБО пояснити, як чинитиме влада, якщо з’ясується, що у членів родини "політиків" теж є другий паспорт.

Він закликав відійти від "подвійних стандартів" і принципів "друзям – все, ворогам – закон", як це було за президента-втікача Януковича.

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Він також в черговий раз наголосив, що підстав для позбавлення його громадянства немає.

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