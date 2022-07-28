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Корбан звернувся до Данілова: хоче допомогти виявляти тих, у кого є подвійне громадянство

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 22:22
Геннадій Корбан

Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням пояснити його пропозицію зізнаватись тих, у кого є подвійне громадянство, а також запропонував свою допомогу у цьому питанні.

Джерело: звернення Корбана у Facebook

Пряма мова Корбана: "Обіцяю Вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт? Причому навіть у Вашому оточенні.

Будь ласка, давайте відпрацюємо взаємодію в цьому питанні, щоб Ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проекти таємних указів про позбавлення їх громадянства України?"

Деталі: При цьому Корбан попросив секретаря РНБО пояснити, як чинитиме влада, якщо з’ясується, що у членів родини "політиків" теж є другий паспорт.

Він закликав відійти від "подвійних стандартів" і принципів "друзям – все, ворогам – закон", як це було за президента-втікача Януковича.

Він також в черговий раз наголосив, що підстав для позбавлення його громадянства немає.

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Передісторія:

  • 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
  • Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити "це непорозуміння".
  • 26 липня Корбан повідомив, що залишив транзитну зону і проривати кордон не буде.
  • 27 липня більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності попросили президента Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.
  • 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.
  • Раніше, 3-го червня російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що прагне отримати українське громадянство, бо "стає на бік жертви". Зеленський, коментуючи це прагнення, заявив, що Україна має "хитати" Росію, якщо має таку можливість.

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Теми: КорбанДаніловгромадянство
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