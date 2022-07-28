Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Корбан звернувся до Данілова: хоче допомогти виявляти тих, у кого є подвійне громадянство

"Українська правда"Четвер, 28 липня 2022, 22:22
Корбан звернувся до Данілова: хоче допомогти виявляти тих, у кого є подвійне громадянство
Геннадій Корбан

Позбавлений українського громадянства бізнесмен і голова Штабу тероборони Дніпра Геннадій Корбан звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням пояснити його пропозицію зізнаватись тих, у кого є подвійне громадянство, а також запропонував свою допомогу у цьому питанні.

Джерело: звернення Корбана у Facebook

Пряма мова Корбана: "Обіцяю Вам, що я можу докласти максимальних зусиль для того, щоб виявити максимальну кількість людей, які мають другий паспорт? Причому навіть у Вашому оточенні.

Реклама:

Будь ласка, давайте відпрацюємо взаємодію в цьому питанні, щоб Ви, як одна з вищих посадових осіб країни, змогли підготувати проекти таємних указів про позбавлення їх громадянства України?"

Деталі: При цьому Корбан попросив секретаря РНБО пояснити, як чинитиме влада, якщо з’ясується, що у членів родини "політиків" теж є другий паспорт.

Він закликав відійти від "подвійних стандартів" і принципів "друзям – все, ворогам – закон", як це було за президента-втікача Януковича.

ВІДЕО ДНЯ

Він також в черговий раз наголосив, що підстав для позбавлення його громадянства немає.

Знати більше: Б'ють і по паспорту. Як Коломойський, Корбан і Рабінович втратили українське громадянство

Знати більше: Геннадій Корбан: Сьогодні ми добудовуємо четверту межу оборони. Це моє місто. Тут мешкають мої батьки. Я захищатиму його

Передісторія:

  • 22 липня в очільника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана під час в’зду в Україну прикордонники вилучили український закордонний паспорт. Йому повідомили, що його українське громадянство припинене.
  • Після цього Корбан звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням вирішити "це непорозуміння".
  • 26 липня Корбан повідомив, що залишив транзитну зону і проривати кордон не буде.
  • 27 липня більше сотні політичних і громадських діячів, бізнесменів та представників інших сфер діяльності попросили президента Зеленського переглянути рішення про позбавлення громадянства Корбана.
  • 28 липня президент Володимир Зеленський заявив, що рішення про позбавлення українського громадянства Корбана було прийнято в межах чинного законодавства.
  • Раніше, 3-го червня російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що прагне отримати українське громадянство, бо "стає на бік жертви". Зеленський, коментуючи це прагнення, заявив, що Україна має "хитати" Росію, якщо має таку можливість.

Теми: КорбанДаніловгромадянство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Корбан
Громадянством Корбана займався не Зеленський чи Єрмак – Філатов
Єрмак: Через позбавлення громадянства Корбана оборона Дніпра не постраждала
Корбан мовчить про громадянство за порадою юристів, але каже – в Україні купа ізраїльських паспортів
Останні новини
09:05
Болгарія обмежить імпорт сільськогосподарської продукції
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
Усі новини...
Реклама: