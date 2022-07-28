Корбан обратился к Данилову: хочет помочь выявлять тех, у кого есть двойное гражданство
Лишенный украинского гражданства бизнесмен и председатель Штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой объяснить его предложение сознаваться тем, у кого есть двойное гражданство, а также предложил свою помощь в этом вопросе.
Источник: обращение Корбана в Facebook
Прямая речь Корбана: "Обещаю Вам, что я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимальное количество людей, имеющих второй паспорт? Причем даже в Вашем окружении.
Пожалуйста, давайте отработаем взаимодействие в этом вопросе, чтобы Вы как одно из высших должностных лиц страны смогли подготовить проекты тайных указов о лишении их гражданства Украины?"
Детали: При этом Корбан попросил секретаря СНБО объяснить, как будут поступать власти, если выяснится, что у членов семьи "политиков" тоже есть второй паспорт.
Он призвал отойти от "двойных стандартов" и принципов "друзьям – все, врагам – закон", как это было при беглом президенте Януковиче.
Он также в очередной раз подчеркнул, что оснований для лишения его гражданства нет.
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Предыстория:
- 22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.
- Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".
- 26 июля Корбан сообщил, что покинул транзитную зону и прорывать границу не будет.
- 27 июля более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности попросили Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства Корбана.
- 28 июля президент ВладимирЗеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства Корбана было принято в рамках действующего законодательства.
- Ранее 3 июня российский журналист Александр Невзоров заявил, что стремится получить украинское гражданство, потому что "встает на сторону жертвы". Зеленский, комментируя это стремление, заявил, что Украина должна "раскачивать" Россию, если имеет такую возможность.