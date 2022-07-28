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Корбан обратился к Данилову: хочет помочь выявлять тех, у кого есть двойное гражданство

"Украинская правда"Четверг, 28 июля 2022, 22:22
Геннадий Корбан

Лишенный украинского гражданства бизнесмен и председатель Штаба терробороны Днепра Геннадий Корбан обратился к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой объяснить его предложение сознаваться тем, у кого есть двойное гражданство, а также предложил свою помощь в этом вопросе.

Источник: обращение Корбана в Facebook

Прямая речь Корбана: "Обещаю Вам, что я могу приложить максимальные усилия для того, чтобы выявить максимальное количество людей, имеющих второй паспорт? Причем даже в Вашем окружении.

Пожалуйста, давайте отработаем взаимодействие в этом вопросе, чтобы Вы как одно из высших должностных лиц страны смогли подготовить проекты тайных указов о лишении их гражданства Украины?"

Детали: При этом Корбан попросил секретаря СНБО объяснить, как будут поступать власти, если выяснится, что у членов семьи "политиков" тоже есть второй паспорт.

Он призвал отойти от "двойных стандартов" и принципов "друзьям – все, врагам – закон", как это было при беглом президенте Януковиче.

Он также в очередной раз подчеркнул, что оснований для лишения его гражданства нет.

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Предыстория:

  • 22 июля у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено.
  • Корбан после этого обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой "решить это недоразумение".
  • 26 июля Корбан сообщил, что покинул транзитную зону и прорывать границу не будет.
  • 27 июля более сотни политических и общественных деятелей, бизнесменов и представителей других сфер деятельности попросили Зеленского пересмотреть решение о лишении гражданства Корбана.
  •  28 июля президент ВладимирЗеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства Корбана было принято в рамках действующего законодательства.
  • Ранее 3 июня российский журналист Александр Невзоров заявил, что стремится получить украинское гражданство, потому что "встает на сторону жертвы". Зеленский, комментируя это стремление, заявил, что Украина должна "раскачивать" Россию, если имеет такую ​​возможность.

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Темы: КорбанДаниловгражданство
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