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Земан виступає за подальші поставки зброї в Україну та підготовку військових

"Європейська правда"Неділя, 3 липня 2022, 17:10
Земан виступає за подальші поставки зброї в Україну та підготовку військових
Мілош Земан, фото AFP via Getty Images

Президент Чехії Мілош Земан підтримає подальше постачання зброї в Україну та участь навчання українських солдатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"Якби не було російської агресії в Україні, я на це не погодився б", — сказав Земан про залучення до навчання солдат Збройних сил України.

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Міністр оборони Яна Чорнохова говорила цього тижня, що в цьому контексті тривають інтенсивні переговори. За її словами, справа перебуває на стадії підготовки, розглядаються різні види навчання.

Після російської агресії проти України Земан змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій, які раніше критикував.

Але, за його словами, усі змінили свою думку. Він наголосив, що, наприклад, у документі НАТО від 2010 року Росія згадується як стратегічний партнер. "Так що так, я погодився б і на постачання зброї, і на навчання українських солдатів", — додав він.

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Земан також вважає, що війна в Україні буде довгою і вимотливою. "У такому разі природним наслідком є, на жаль, збільшення втрат з обох сторін", - сказав він.

Досі Чехія підтримувала Україну надсиланням зброї та ремонтом техніки.

Чехія відправила в Україну танки Т-72, реактивні системи залпового вогню РМ-70, гаубиці DANA.

Теми: Чехіязброя
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